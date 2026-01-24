Τελευταία Νέα
SL2: Δείτε LIVE αύριο στο BEST την αναμέτρηση του Πανιωνίου με τα Χανιά

Με την 18η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο, Κυριακή 25 Ιανουαρίου, η κανονική περίοδος της Super League 2 με τον δευτεραθλητή Πανιώνιο να υποδέχεται τα Χανιά, στη Νέα Σμύρνη.

Η ποδοσφαιρική αναμέτρηση ανάμεσα σε Πανιώνιο και Χανιά θα προβληθεί LIVE από την τηλεόραση BEST, αύριο στις 15:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής:

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ελλάς Σύρου-Καλαμάτα

Πανιώνιος-Χανιά

Καλλιθέα-Ηλιούπολη

Ολυμπιακός Β-Αιγάλεω

Μαρκό-Παναργειακός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Καλαμάτα 47
  2. Πανιώνιος 40
  3. Μαρκό 28
  4. Καλλιθέα 25

—————————

  1. Ολυμπιακός Β 24
  2. Ελλάς Σύρου 24
  3. Αιγάλεω 17
  4. Ηλιούπολη 14
  5. Χανιά 12
  6. Παναργειακός 5

* Όλα τα παιχνίδια έχουν κοινή ώρα έναρξης στις 15:00.

