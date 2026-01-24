SL2: Δείτε LIVE αύριο στο BEST την αναμέτρηση του Πανιωνίου με τα Χανιά

Με την 18η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο, Κυριακή 25 Ιανουαρίου, η κανονική περίοδος της Super League 2 με τον δευτεραθλητή Πανιώνιο να υποδέχεται τα Χανιά, στη Νέα Σμύρνη.
Η ποδοσφαιρική αναμέτρηση ανάμεσα σε Πανιώνιο και Χανιά θα προβληθεί LIVE από την τηλεόραση BEST, αύριο στις 15:00.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής:
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Ελλάς Σύρου-Καλαμάτα
Πανιώνιος-Χανιά
Καλλιθέα-Ηλιούπολη
Ολυμπιακός Β-Αιγάλεω
Μαρκό-Παναργειακός
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Καλαμάτα 47
- Πανιώνιος 40
- Μαρκό 28
- Καλλιθέα 25
—————————
- Ολυμπιακός Β 24
- Ελλάς Σύρου 24
- Αιγάλεω 17
- Ηλιούπολη 14
- Χανιά 12
- Παναργειακός 5
* Όλα τα παιχνίδια έχουν κοινή ώρα έναρξης στις 15:00.