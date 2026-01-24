SL2: Δείτε LIVE αύριο στο BEST την αναμέτρηση του Πανιωνίου με τα Χανιά

Με την 18η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο, Κυριακή 25 Ιανουαρίου, η κανονική περίοδος της Super League 2 με τον δευτεραθλητή Πανιώνιο να υποδέχεται τα Χανιά, στη Νέα Σμύρνη.

Η ποδοσφαιρική αναμέτρηση ανάμεσα σε Πανιώνιο και Χανιά θα προβληθεί LIVE από την τηλεόραση BEST, αύριο στις 15:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής:

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ελλάς Σύρου-Καλαμάτα

Πανιώνιος-Χανιά

Καλλιθέα-Ηλιούπολη

Ολυμπιακός Β-Αιγάλεω

Μαρκό-Παναργειακός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Καλαμάτα 47 Πανιώνιος 40 Μαρκό 28 Καλλιθέα 25

—————————

Ολυμπιακός Β 24 Ελλάς Σύρου 24 Αιγάλεω 17 Ηλιούπολη 14 Χανιά 12 Παναργειακός 5

* Όλα τα παιχνίδια έχουν κοινή ώρα έναρξης στις 15:00.