Social media: Τέλος για τα παιδιά ηλικίας μέχρι 15 χρόνων από Οκτώβριο, θα κλειδώνουν αυτόματα μόλις προσπαθούν να μπουν

Την απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων, ηλικίας κάτω των 15 ετών, στα social media, αλλά και το μπλοκάρισμα σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών να σερφάρουν σε πλατφόρμες online στοιχηματισμού αλλά και πώλησης καπνικών προϊόντων προβλέπει το σχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Οπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές στο «ΘΕΜΑ», η Ελλάδα θα είναι έτοιμη έως το τέλος Οκτωβρίου να γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα επιβάλει περιορισμούς στη χρήση κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους με σκοπό την προστασία τους.

Η Αυστραλία θα δώσει το -παγκόσμιο- έναυσμα απαγορεύοντας την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 16 ετών στα κοινωνικά δίκτυα (από τις 10 Οκτωβρίου) και τις πλατφόρμες διαδικτυακών γνωριμιών προκειμένου να τα προστατεύσει από τη λογαριθμική χειραγώγηση και φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης, μεταξύ άλλων, με την Ε.Ε. να ετοιμάζει πυρετωδώς κάτι παρόμοιο. Με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να δηλώνει ότι «Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Δανία και Ιταλία δοκιμάζουν το σχέδιο της Κομισιόν για εφαρμογή της ηλικιακής επιβεβαίωσης (age verification) στα εθνικά apps τους», ο Ελληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της χώρας μας στο πρόγραμμα, αποκαλύπτοντας ότι «σκεφτόμαστε την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την ηλικία των 16 ετών και κάτω, όπως γίνεται και στην Αυστραλία».

