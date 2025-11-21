Σοκ στο Άργος – 17χρονη τραυματίστηκε σοβαρά από επίθεση αδέσποτων σκυλιών (pic’s)

Στιγμές τρόμου έζησε το πρωί της Παρασκευής μια 17χρονη κοπέλα στην πόλη του Άργους, όταν δέχθηκε επίθεση από αδέσποτα σκυλιά. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Βουλής, πίσω από το Αρχαίο Θέατρο, στο σημείο όπου βρίσκεται η Αρχαία Αγορά. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σκυλιά έριξαν κάτω τη νεαρή μαθήτρια που περνούσε από το σημείο οδεύοντας προς το σχολείο όπου φοιτά, τραυματίζοντάς την στο κεφάλι, το χέρι και το πόδι.

Η 17χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Άργους, όπου οι γιατροί κρίνοντας σοβαρά τα τραύματα, προχώρησαν σε άμεση χειρουργική επέμβαση που διήρκεσε αρκετές ώρες. Η νεαρή κοπέλα δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Άργους – Μυκηνών που έσπευσε να εντοπίσει και να περιορίσει, όπως ορίζεται από την σχετική διαδικασία, τα σκυλιά. Το συνεργείο εντόπισε ένα από τα τέσσερα αδέσποτα σκυλιά, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπολοίπων.

Πάντως, σύμφωνα με αναφορές ντόπιων, λίγες ώρες αργότερα, τα σκυλιά επιτέθηκαν και σε έναν τουρίστα που βρέθηκε στην ίδια περιοχή.