Μην ρωτάτε «πώς πήγε το σχολείο σήμερα;» – Οι 7 παραγωγικές ερωτήσεις προς τα παιδιά

Συχνά οι γονείς παραπονιούνται και ανησυχούν όταν τα παιδιά τους δεν τους λένε τίποτα για το πώς πήγε η μέρα τους. Συνήθως όμως τα παιδιά απαντούν μονολεκτικά στην ερώτηση «πώς ήταν στο σχολείο σήμερα;».

Υπάρχουν, κατά τους ειδικούς, ερωτήσεις πιο εύστοχες, που πυροδοτούν ουσιαστικές συζητήσεις. Όταν τα παιδιά αναστοχάζονται τις εμπειρίες τους, εξασκούν δεξιότητες όπως η συνειδητοποίηση των συναισθημάτων, η επίλυση προβλημάτων και η ενσυναίσθηση, και αναπτύσσουν μια νοοτροπία ανάπτυξης.

Ακολουθούν επτά ερωτήσεις που οδηγούν σε παραγωγικές συζητήσεις, ενώ παράλληλα βοηθούν τα παιδιά να γίνουν ψυχικά ισχυρότερα:

1. «Ποιο ήταν το καλύτερο μέρος της μέρας σου;»

Αυτή η ερώτηση ενθαρρύνει τα παιδιά να αναζητήσουν θετικά στοιχεία στο μυαλό τους. Για τα παιδιά που δεν τους αρέσει το σχολείο ή έχουν την τάση να επικεντρώνονται σε ό,τι πήγε στραβά, η απάντηση σε αυτή την ερώτηση τα βοηθά να αναπτύξουν αισιοδοξία και ευγνωμοσύνη, δύο παράγοντες που προστατεύουν την ψυχική υγεία.

Διατυπώστε την ερώτηση με βάση τη δική σας εμπειρία, λέγοντας: «Το καλύτερο μέρος της ημέρας μου ήταν η βόλτα που έκανα στο διάλειμμα του μεσημεριανού. Εσένα;». Το παιδί σας μπορεί να μοιραστεί ένα σημαντικό γεγονός που έκανε στο διάλειμμα.

