Σούπερ Μάρκετ: Πώς θα ξεχωρίζουμε τα 1000 προϊόντα με τις μειωμένες τιμές

Με ειδικές σημάνσεις αλλά και με συνεχείς ενημερώσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης αναμένεται να ενημερώνονται οι καταναλωτές για τα ποια προϊόντα θα έχουν μειωμένη τιμή, μετά τη νέα πρωτοβουλία που έτρεξε το ΥΠΑΝ.

Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί τόσο από τη βιομηχανία αλλά κι από την κυβέρνηση, η λίστα με τα προϊόντα θα περιλαμβάνει τρόφιμα όπως ζυμαρικά, γάλα, γιαούρτια, τυριά, κρέας, ελαιόλαδο, αλεύρι, όσπρια, αλλαντικά, ψωμί του τοστ, φρυγανιές, μπισκότα, καφέδες, χυμοί, αναψυκτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, χαρτικά, οδοντόκρεμες, σαμπουάν και πολλά ακόμη βασικά αγαθά που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι των νοικοκυριών. Στόχος είναι οι μειώσεις στις τιμές να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου.

Σημειώνεται ότι την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθούν από τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο οι μειώσεις στις τιμές περίπου 1.000 προϊόντων όπως σε τρόφιμα, σε είδη προσωπικής περιποίησης και σε απορρυπαντικά.

