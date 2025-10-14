Σούπερ Μάρκετ: Πώς θα ξεχωρίζουμε τα 1000 προϊόντα με τις μειωμένες τιμές

Με ειδικές σημάνσεις αλλά και με συνεχείς ενημερώσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης αναμένεται να ενημερώνονται οι καταναλωτές για τα ποια προϊόντα θα έχουν μειωμένη τιμή, μετά τη νέα πρωτοβουλία που έτρεξε το ΥΠΑΝ.
Σημειώνεται ότι την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθούν από τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο οι μειώσεις στις τιμές περίπου 1.000 προϊόντων όπως σε τρόφιμα, σε είδη προσωπικής περιποίησης και σε απορρυπαντικά.
διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ στο www.news247.gr πατώντας εδώ