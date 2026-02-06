Σουρταφερτζίδικο η Ελλάς

Γράφει ο Θόδωρος Γαλανόπουλος

Φυσικά και είναι λυπηρό να ακούς για θανάτους ομαδικούς και πνιγμούς στη θάλασσα ! Όμως ας μας εξηγήσει κάποιος επιτέλους τι είναι αυτή η χώρα ; Υπάρχει χώρα όντως ; Η είναι ένα σουρταφερτζίδικο όπως έλεγε και η αξέχαστη Γεωργία Βασιλειάδου;

Όποιος θέλει μπαίνει όποτε του καπνίσει ; Τουλάχιστον σώστε τις ζωές των αθώων ανθρώπων και πείτε τους να μην θαλασσοπνίγονται , εδώ δεν υπάρχουν σύνορα , όποιος θέλει μπαίνει , να παίρνουν ένα πλοίο της γραμμής, ένα λεωφορείο, ένα αεροπλάνο και να μπαίνουν κανονικά ! Και να μην πληρώνουν μια περιουσία στους κοντραμπατζήδες με τα φουσκωτά σκάφη!

Εδώ είναι και το ερώτημα που κανείς δεν απάντησε ποτέ!

Ποιος έχει δέκα χιλιάρικα να δώσει στο λαθρέμπορο και δεν περνά ζωή χαρισάμενη στη χώρα του ; Αν είχαμε εμείς δέκα χιλιάρικα θα πηγαίναμε στα μπουζούκια του Αργυρού να δούμε και τη Γκιλφοιλ… Εδώ τα πράγματα είναι πολύ περίεργα ,και ας αφήσουν τις ανθρωπιστικές κορόνες ορισμένοι, γιατί δεν βγάζουν ψήφους από αυτό …όσο και να προσπαθούν ! Εδώ χώρισαν το Αιγαίο στη μέση οι Τούρκοι και ο Μητσοτάκης πηγαίνει επίσκεψη στην Τουρκία; τι να κάνει ; να φέρει μπακλαβάδες ; Η χώρα είναι στο τελευταίο σκαλοπάτι της παρακμής ,κανείς δεν μας δίνει σημασία ,και οι ηγέτες μας χαμογελάνε ικανοποιημένοι γιατί αποκτούν φράγκα και ακίνητα όσο εμείς και η χώρα φτωχαίνουμε …

Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα ,αν και θέλουν κάποιοι να μπουν ακόμα μπας και πάνε στην Ευρώπη…