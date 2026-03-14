Στάση ψυχιατρείο θα κατεβεί κανένας;

Γράφει ο Θόδωρος Γαλανόπουλος

Αρχίζω να νοιώθω πλέον ότι η ψυχοπάθεια δεν είναι μειονέκτημα, μάλλον προσόν πολύ σοβαρό είναι για να ανέλθεις τα σκαλιά της κοινωνίας και κυρίως της πολιτικής ! Με μια σοβαρή ψύχωση γίνεσαι πρωθυπουργός της Ελλάδας , με μια σχιζοφρένεια γίνεσαι πρόεδρος των ΗΠΑ ! Αν συνομιλείς με το θεό γίνεσαι ηγέτης των Μουτζαχεντιν !

Βλέπετε εσείς να υπάρχει ψήγμα λογικής σε όσα συμβαίνουν στον πλανήτη μας ; Παντού λες και μια τρέλα διακατέχει τον κόσμο από άκρη σε άκρη ! Διαλύονται ολόκληρες χώρες ,χάνει τη σταθερότητα του ο πλανήτης , οι οικονομίες τινάζονται στον αέρα , γιατί ένας παλαβός λέει ότι θέλει δήθεν να ελευθερώσει τις γυναίκες από το θρησκευτικό καθεστώς , και σκοτώνει χιλιάδες παιδάκια γιατί φαντάζεται ότι θα γίνει ελευθερωτής ! Αν τον εξέταζε ο ψυχίατρος δεν θα του έδινε ούτε δίπλωμα για μηχανάκι , δεν θα του επέτρεπε ούτε αλυσοπρίονο να κόβει ξύλα , όχι να χειρίζεται τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις και πυρηνικά όπλα ! Και έχεις και τις τεχνολογίες που βοηθάνε όλους τους τρελούς στα σχέδια τους !

Πύραυλοι και ντρον πάνε κι έρχονται καταστρέφοντας και σκοτώνοντας από μακριά ,και καραγκιόζηδες δημοσιογράφους να καταγράφουν τον παραλογισμό και τον πόλεμο των τρελών αναμεταδίδοντας όλη την παράνοια όλη μέρα σαν είδηση ! Αλλού πουλάνε τρέλα , άλλοι καταστροφή κι άλλοι το βίντεο της καταστροφής σαν είδηση ! Πως λέει ένα τραγουδάκι Ελληνικό της πλάκας : “Όλα τα χάπια είναι ίδια τίποτε πια δεν με πιάνει” …Η ψυχιατρική απέτυχε τελείως! Όλοι οι θεότρελοι οδηγούν, όχι αυτοκίνητα, όχι αεροπλάνα, όχι τραίνα, αλλά όλον τον πλανήτη στην καταστροφή .