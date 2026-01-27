Στα δικαστήρια η ΕΝΠΕ κατά της απόφασης της ΕΛΣΤΑΤ για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς – Για “βαριά ανήθικο αιφνιδιασμό” μιλάνε οι Περιφερειάρχες

Έντονη η δυσαρέσκεια της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος για την απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς των Περιφερειών

Την έντονη δυσαρέσκειά της για το θέμα που ανέδειξε ο airetos.gr (Δείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ) εκφράζει με ανακοίνωσή της η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας για την αιφνιδιαστική απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) να μεταφερθούν στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί των Περιφερειών.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΠΕ το οποίο συνήλθε χθες, Δευτέρα, έγινε γνωστό πως η απόφαση η οποία ελήφθη χωρίς την οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση, επιφέρει άμεσες και σοβαρές συνέπειες στον προγραμματισμό και στην παραγωγή έργου των Περιφερειών, συνέπειες που μετακυλίονται στις τοπικές κοινωνίες τις οποίες υπηρετούν.

Διαβάστε την ανακοίνωση της ΕΝΠΕ:

Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί, των Περιφερειών της χώρας όσο και των Δήμων, τελούν σε άμεση συνάρτηση με την επιχειρησιακή δυνατότητα της αυτοδιοίκησης, καθώς αποτελούν κρίσιμο εργαλείο υλοποίησης έργων και δράσεων, ακριβώς λόγω της ευελιξίας που τους διακρίνει. Με δεδομένο αυτό, η αιφνιδιαστική μεταφορά τους στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ανατρέπει βίαια τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των Περιφερειών, δημιουργώντας αβεβαιότητα και δυσλειτουργίες σε δράσεις και έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, πολύ δε περισσότερο σε μία περίοδο κατά την οποία η χώρα οφείλει να αξιοποιεί με ταχύτητα και συνέπεια εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Παράλληλα, η απόφαση αυτή εγκλωβίζει ανθρώπους – το στελεχιακό δυναμικό των Αναπτυξιακών Οργανισμών – οι οποίοι ουδεμία ευθύνη φέρουν για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, με αποτέλεσμα να τίθενται σε καθεστώς αβεβαιότητας εργαζόμενοι που στηρίζουν καθημερινά την παραγωγή έργου στις Περιφέρειες. Εγκλωβισμένοι όμως βρίσκονται, αιφνίδια και χωρίς την οποιαδήποτε δική τους ευθύνη, και οι αιρετοί που υπηρετούν σε θέσεις διοίκησης αυτών των Οργανισμών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος χαρακτηρίζουν τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη και ανακοινώθηκε η απόφαση ως «βαριά ανήθικο αιφνιδιασμό», καθώς αγνοεί και απαξιώνει τις λειτουργικές ανάγκες των Περιφερειών και επιβάλλει μονομερώς μια κρίσιμη μεταβολή, χωρίς να λάβει υπόψιν τις συνέπειες και τις επιπτώσεις.

Η απόφαση της κάθε Περιφέρειας της χώρας για την ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού, πάρθηκε στην βάση και με κριτήριο τους ισχύοντες κανόνες κατά την περίοδο λήψης της σχετικής απόφασης και η αλλαγή των κανόνων, εν μέσω της λειτουργίας των Οργανισμών αυτών, εκθέτει συνολικά την δημόσια διοίκηση και δημιουργεί περιβάλλον ανασφάλειας δικαίου, ένα, δυστυχώς, 100% ελληνικό φαινόμενο που πλήττει καίρια και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη απόφαση δημιουργεί, εμμέσως πλην σαφώς, μια αχλή αμφισβήτησης γύρω από τη λειτουργία των Αναπτυξιακών Οργανισμών των Περιφερειών, γεγονός που συνιστά προσβολή για τις Περιφέρειες και το έργο που παράγουν. Κάθε απόφαση και δη αιφνιδιαστική, χωρίς προηγούμενο διάλογο, που αφήνει περιθώρια αυθαίρετων εντυπώσεων, πλήττει αδικαιολόγητα έναν κρίσιμο θεσμό.

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας καθιστά σαφές ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί παθητικά μία απόφαση που υπονομεύει την αναπτυξιακή ικανότητα των Περιφερειών και την αποτελεσματικότητα τους. Με την ευθύνη και τη σοβαρότητα που χαρακτηρίζει τον θεσμό αλλά και με αποφασιστικότητα, θα υπερασπιστεί με κάθε πρόσφορο μέσο τον ρόλο των Περιφερειών, την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων, την εργασιακή ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού των Αναπτυξιακών Οργανισμών και το κύρος των ανθρώπων που τους διοικούν.

Με αυτό ως δεδομένο, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας ζητά την άμεση ανάκληση της σχετικής απόφασης της ΕΛΣΤΑΤ, ώστε να αποτραπεί η παράλυση του έργου που υλοποιείται στις Περιφέρειες όλης της χώρας.

Παράλληλα καθιστά σαφές ότι θα επιδιώξει την ανάκληση της απόφασης της ΕΛΣΤΑΤ όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και με τη χρήση κάθε νόμιμου ένδικου μέσου, προκειμένου να προστατευθούν ο θεσμός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, οι λειτουργικές και αναπτυξιακές δυνατότητες των Περιφερειών και, κυρίως, το δημόσιο συμφέρον.

