Στα προ κρίσης επίπεδα επιστρέφουν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας

Στα προ κρίσης επίπεδα έχουν επιστρέψει οι τιμές λιανικής και χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας, μετά τις μεγάλες αυξήσεις που σημειώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια λόγω της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Η εξέλιξη σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι η τιμή του φυσικού αερίου αλλά και των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σήμερα είναι σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Οπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η σύγκριση με τις άλλες χώρες της ΕΕ, από την οποία προκύπτει ότι η Ελλάδα είναι σταθερά τα τελευταία χρόνια κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των τιμών λιανικής. Μεσοσταθμικά, η Ελλάδα είναι 16η μεταξύ των 27 ενώ από τον Ιανουάριο του 2024 και μετά είναι συχνά σε ακόμα χαμηλότερη θέση.

Όπως επισημαίνουν πηγές της αγοράς ενέργειας, οι τιμές θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανάλογα με την ώρα της ημέρας και την εποχή, που επηρεάζουν άμεσα την προσφορά και τη ζήτηση αλλά και την κατάσταση που επικρατεί σε γειτονικές αγορές που είναι συνδεδεμένες με την ελληνική. Όμως η γενική εικόνα είναι ότι οι τιμές έχουν μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τα υψηλά της ενεργειακής κρίσης και – εφόσον συνεχίζεται η περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ, η ενίσχυση των υποδομών αποθήκευσης ενέργειας και των δικτύων και δεν υπάρξουν διεθνές αναταραχές – υπάρχουν προϋποθέσεις να διατηρηθεί η ίδια γενική τάση τα επόμενα χρόνια.

