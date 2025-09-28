Στα ύψη η ψαλίδα πλούσιων και φτωχών – Πού ξοδέψαμε περισσότερα για να ψωνίσουμε λιγότερα σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Με μια πρώτη ματιά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στην ετήσια έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών για το 2024, δείχνουν ότι τα νοικοκυριά στην Ελλάδα ξοδεύουν περισσότερα από όσα βγάζουν.

Το 2024 η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών σε τρέχουσες τιμές προσέγγισε τα 20.700 ευρώ. Με βάση τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2024 με έτος αναφοράς το 2023) το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της χώρας ανήλθε στα 20.103 ευρώ. Προκύπτει δηλαδή μια ψαλίδα γύρω στα 600 ευρώ τον χρόνο.

Αυτό εξηγεί τόσο την αρνητική αποταμίευση, όσο και τις έρευνες κοινής γνώμης που δείχνουν ότι για την πλειονότητα των νοικοκυριών το εισόδημα τελειώνει πριν το τέλος κάθε μήνα.

Παράλληλα, από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτουν ενδιαφέροντα επί μέρους ευρήματα. Για παράδειγμα, ενώ οι δαπάνες αυξήθηκαν ονομαστικά κατά 3,6% σε σύγκριση με το 2023, το 2,6% το απορρόφησε ο πληθωρισμός. Σε σταθερές τιμές (2023) η αύξηση δαπανών είναι μόλις 1%. Για τα δε φτωχά νοικοκυριά, που δαπανούν το 56% του μηνιαίαιου προϋπολογισμού τους σε διατροφή και στέγαση, η επίπτωση του πληθωρισμού και των έμμεσων φόρων είναι πολλαπλάσια από ό,τι για τα πλουσιότερα. Ως αποτέλεσμα, οι ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών παραμένουν και μάλιστα διευρύνονται σε σύγκριση με το 2023.

Ξοδεύουμε 4.117 ευρώ λιγότερα ετησίως από ό,τι πριν την κρίση

Παρά την αυξητική τους πορεία, οι δαπάνες των νοικοκυριών παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες από ό,τι πριν την κρίση, αποτυπώνοντας την καθίζηση του βιοτικού επιπέδου την τελευταία 16ετία. Σε ονομαστικές τιμές η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών είναι μειωμένη κατά 16,6% σε σύγκριση με το 2008.

Σε μηνιαίο επίπεδο ξοδεύουμε κατά μέσο όρο 343 ευρώ λιγότερα από ό,τι το 2008 (1724 ευρώ έναντι 2067 ευρώ). Σε ετήσιο επίπεδο η συρρίκνωση των δαπανών αντιστοιχεί σε 4.117 ευρώ. Δηλάδη όσο τέσσερις μέσοι καθαροί μισθοί (1.044 ευρώ το 2024)

Σε πραγματικούς όρους (με αποπληθωρισμένες τιμές) η μείωση των δαπανών είναι πολλαπλάσια. Αρκεί να λάβουμε υπόψιν ότι αθροιστικά ο πληθωρισμός το ίδιο διάστημα αυξήθηκε κατά 25,5% (με βάση τον μέσο ετήσιο Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή), για να έχουμε μια εικόνα της πραγματικής συρρίκνωσης των δαπανών διαβίωσης.

Πού πληρώσαμε περισσότερα χρήματα, για λιγότερα αγαθά

Ένα δεύτερο ενδιαφέρον συμπέρασμα είναι ότι σε μια σειρά βασικών αγαθών, ιδίως στα τρόφιμα, τα νοικοκυριά αγόρασαν μικρότερες ποσότητες, ακόμα και αν δαπάνησαν περισσότερα χρήματα γι’αυτές.

Η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση είναι η κατηγορία «έλαια και λίπη», για τα οποία δαπανήσαμε 12,6% περισσότερα χρήματα το 2024 σε τρέχουσες τιμές, από ό,τι το 2023.

Το ίδιο διάστημα μειώσαμε τη μέση μηνιαία κατανάλωση στο ελαιόλαδο κατά 14%, ενώ η τιμή του αυξήθηκε κατά μέσο όρο πάνω από 41% (με βάση το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ).

