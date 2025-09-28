Επιστροφή ενοικίου: Χωρίς τροποποιητική φορολογική δήλωση η πληρωμή για το 2025 – Ποιοι απαλλάσσονται

Σε ισχύ βρίσκεται πλέον η υπουργική απόφαση Α.1132/2025 για το μέτρο της επιστροφής ενοικίου, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο για χιλιάδες φορολογούμενους που δεν γνώριζαν αν θα πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση.

Ο γενικός κανόνας της απόφασης λέει ότι για να δοθεί η επιστροφή ενοικίου πρέπει να έχει δηλωθεί στο περσινό Ε1 ο αριθμός του μισθωτηρίου. Αν αυτό έλειπε, προβλεπόταν ρητά ότι μπορεί να μπει με τροποποιητική φορολογική δήλωση έως την τελευταία εργάσιμη του Σεπτεμβρίου, άρα πολλοί λογικά θεώρησαν ότι θα τη χρειαστούν.

Ωστόσο, το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε ότι για φέτος θα υπάρξει ειδική εξαίρεση. Αν η μίσθωση ταυτοποιείται από τα στοιχεία Ε1 και το ενεργό μισθωτήριο μέσω του αριθμού παροχής ρεύματος, δεν απαιτείται τροποποιητική για να συμπληρωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου. Η ΑΑΔΕ κάνει τον υπολογισμό χωρίς αίτηση, με διασταυρώσεις από τις δηλώσεις Ε1 και Ε2 και τη δήλωση μίσθωσης στο myAADE. Η επιστροφή καταβάλλεται εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους, με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Προβλέπονται επίσης «ειδικές περιπτώσεις» όπου πάλι δεν ζητείται τροποποιητική όπως όταν ο εκμισθωτής δεν έχει υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης μίσθωσης (π.χ. ορισμένοι φορείς) ή όταν ο εκμισθωτής είναι αποβιώσας/ανίκανος. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο μισθωτής ανεβάζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω της επιλογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE και η πληρωμή προχωρά κανονικά, χωρίς αλλαγές στη φορολογική του δήλωση.

Τι προβλέπει το μέτρο

Η επιστροφή ενοικίου είναι ίση με το 1/12 του ετήσιου μισθώματος που πληρώθηκε, με πλαφόν έως 800 ευρώ για κύρια κατοικία, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για φοιτητική κατοικία η ενίσχυση είναι έως 800 ευρώ ανά φοιτητή. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, δεν προσμετράται στο εισόδημα και δεν κατάσχεται από το Δημόσιο ή τρίτους.

Δικαιούχοι είναι μισθωτές κύριας ή/και φοιτητικής κατοικίας που πληρούν τα κριτήρια. Για κύρια κατοικία προβλέπονται εισοδηματικά και περιουσιακά όρια: έως 20.000 ευρώ για άγαμο και 28.000 ευρώ για έγγαμο ή σύμφωνο συμβίωσης, με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο. Για μονογονεϊκή οικογένεια το όριο είναι 31.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο. Υπάρχει επίσης όριο στην αξία ακίνητης περιουσίας με βάση τον ΕΝΦΙΑ: 120.000 ευρώ για άγαμο, προσαυξημένο κατά 20.000 ευρώ για σύζυγο/μέρος συμφώνου και κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο.