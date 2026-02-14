ΣτΕ: Οριστικό «όχι» στην επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

Δεν επανέρχονται ο 13ος και ο 14ος μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους, στους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.λπ., καθώς η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών απέρριψε την αίτηση της ΑΔΕΔΥ και ενός δημοσίου υπαλλήλου (εκπαιδευτικού), που ζητούσαν την επαναφορά των τριών δώρων.

Ειδικότερα, εκπαιδευτικός του δημόσιου τομέα, ένας εκ των 700.000 περίπου υπαλλήλων που απασχολούνται στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, είχε καταθέσει αγωγή σε βάρος του Δημοσίου.

Με την αγωγή του ζητούσε να αναγνωριστεί η υποχρέωση του Δημοσίου να του καταβάλει αποζημίωση που αντιστοιχεί στα επιδόματα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) και της θερινής αδείας των ετών 2023 και 2024, λόγω της παράλειψης του νομοθέτη να επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους στο ύψος που προβλέπονταν από τον νόμο 3205/2003.

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ, εκπροσωπώντας το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, άσκησε παρέμβαση υπέρ του εκπαιδευτικού και έγινε διάδικος στην υπόθεση που εκδικάστηκε στο ΣτΕ.