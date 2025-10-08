Στην Αρχαία Ολυμπία η συνεδρίαση της ΚΕΔΕ – Επί τάπητος οι βασικές διεκδικήσεις της αυτοδιοίκησης (video)

Στην Αρχαία Ολυμπία συνεδριάζει σήμερα η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, λίγο πριν το συνέδριό της στην Αλεξανδρούπολη, με βασικά θέματα στο επίκεντρο τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης για περισσότερους πόρους, επαρκές προσωπικό και την ενίσχυση του αυτοδιοίκητου των Δήμων, ώστε οι τοπικές κοινωνίες να έχουν μεγαλύτερη φωνή και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.

Λάζαρος Κυρίζογλου: Στρατηγική παρουσία δίπλα σε κάθε Δήμο – Μήνυμα ενότητας και δράσης για μια ισχυρή Αυτοδιοίκηση

Η παρουσία του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και Δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, κ. Λάζαρου Κυρίζογλου, στην Ηλεία, ενόψει της Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ στην Αρχαία Ολυμπία, δεν αποτέλεσε μια τυπική επίσκεψη. Ήταν μία ακόμη έμπρακτη απόδειξη της στρατηγικής επιλογής του να βρίσκεται κοντά σε όλους τους Δήμους της χώρας — να ακούει, να συνδιαλέγεται και να στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες στην πράξη.

Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του ως Προέδρου της ΚΕΔΕ, ο κ. Κυρίζογλου έχει καταστήσει σαφές ότι η ενότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η συνεργασία όλων των βαθμίδων και η στήριξη κάθε Δήμου, μικρού ή μεγάλου, αποτελούν βασικούς πυλώνες του σχεδίου του για μια ισχυρή Αυτοδιοίκηση που παράγει έργο και αποτέλεσμα για τον πολίτη.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα της ΚΕΔΕ Δημήτρη Καφαντάρη, συναντήθηκε αρχικά στο Δημαρχείο Πύργου με τον Δήμαρχο Πύργου, κ. Στάθη Καννή, και μετέπειτα συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας, κ. Νίκο Κοροβέση. Οι δύο συναντήσεις ανέδειξαν την ανάγκη για κοινό βηματισμό και συντονισμένες δράσεις. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε ζητήματα τοπικής ανάπτυξης, καθημερινότητας και θεσμικών μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των ΟΤΑ.

Όπως σημείωσε ο κ. Κυρίζογλου, «η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να λειτουργεί με ενότητα, σχέδιο και αποφασιστικότητα. Μόνο έτσι μπορούμε να απαντήσουμε στις προκλήσεις των καιρών και να διαμορφώσουμε συνθήκες ευημερίας για κάθε πολίτη».

Η παρουσία του στην Ηλεία αποτελεί συνέχεια μιας πορείας διαρκούς επαφής με τις τοπικές αρχές σε όλη τη χώρα — ενός διαλόγου ουσίας που υπηρετεί το όραμα μιας σύγχρονης, αποκεντρωμένης και ισχυρής Αυτοδιοίκησης.