Στην γραμμή του Τζαμουράνη ο ΑΧΑΡΙΣΤΟΣ Νίκας

Γράφει ο Επίτροπος

Διαβάζω σήμερα την τοποθέτηση του Π. Νίκα για το θέμα της επιτιμοποίησης του Κώστα Καραμανλή που ετοιμάζει η πόλη -μια πρόταση που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το δημοτικό συμβούλιο- και το μόνο που σκέπτομαι είναι τελικά, πόσο ΑΧΑΡΙΣΤΟΣ είναι αυτός ο Άνθρωπος.

Δίχως να απαντήσει στο πρώην δήμαρχο Καλαμάτας Γιώργο Κουτσούλη, σε αυτά που μας αποκάλυψε και που θύμισε -που σημειωτέον δεν έγραψε τίποτε και το «γραφείο τύπου του» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ)- πάει να συγκρίνει άλλες ανακηρύξεις που δεν ήταν πολιτικά πρόσωπα (Καπετάν Βασίλη κλπ…), με την βράβευση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Βέβαια τι να πρωτοσχολιάσει κανείς., Από τη μια γράφει στο κείμενό του γράφει “η ιστορία θα κρίνει” και από την άλλη εμφανίζεται ο ίδιος… κριτής των προσώπων, της πόλης και της ιστορίας της.

Την μεγάλη προσφορά στην πόλη της Καλαμάτας του Κώστα Καραμανλή την είπε αναλυτικά ο πρώην δήμαρχος (της καρδιάς μας) Γιώργος Κουτσούλης, ωστόσο γι’ αυτά δεν ανέφερε τίποτα, για την… ταμπακιέρα δηλαδή. Την στιγμή που τα έργα που δρομολογήθηκαν την περίοδο εκείνη, τα εγκαινίασε αυτός, ως επόμενος δήμαρχος, και, τρεχάλαγε να βάλει τις πλάκες.

Όπως δεν είπε κάτι και για το ζήτημα της μεταφοράς του Νεκροταφείου, που παρέδωσε έτοιμο ο Κουτσούλης χάριν -όπως αναφέρθηκε- και στην μεγάλη συμβολή και του Γ. Λαμπρόπουλου, αλλά ο Νίκας δεν το προχώρησε (που θα έλυνε το τεράστιο αυτό πρόβλημα), διότι, απλά, το είχε προγραμματίσει ο Κουτσούλης και δεν του άρεσε του «Λουδοβίκου». Όσον να αφορά τα περί «πάλε ντε σπόρ» το 2009 που γράφει ο όψιμος κολλητός του σήμερα, χωρίς να λογαριάσει μνημόνια κλπ., αλλά μόνο και μόνο για να επιτεθεί για ακόμη μια φορά στο Σαμαρά, το μόνο που βλέπει κανείς είναι το πόσο μικρόψυχοι και κακοί είναι και οι δύο.

Τέλος, επειδή το θράσος έχει και όρια, για το τι περιποιεί… τιμή στην πόλη -που έγινες και ινστρούχτορας και τιμητής της πόλης που επί ημερών σου «πνίγηκε»- προφανώς αυτή η τιμή μετριέται με την μικροψυχία. Ή μάλλον μετριέται με την τιμή των εκατομμυρίων της πινακίδας που μας κότσαρες πριν φύγεις, για να μας χαιρετίσεις.

Χαιρέτα μας, λοιπόν, τον πλάτανο και Νικ(α)λο καρτέρει…