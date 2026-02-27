Στην Καλαμάτα το 33ο Διεθνές Κύπελλο Ρυθμικής Γυμναστικής, 26 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου 2026

Στην Καλαμάτα και συγκεκριμένα στο Κλειστό Γυμναστήριο «Τέντα» θα χτυπά από σήμερα Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου μέχρι και την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 η καρδιά της ρυθμικής γυμναστικής, καθώς η Μεσσηνιακή πρωτεύουσα θα φιλοξενήσει για 33η χρονιά το Διεθνές Κύπελλο «Kalamata Cup» και για 12η συνεχόμενη φορά το «Elegant Cup».

Τους αγώνες που έχουν την έγκριση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, διοργανώνει ο Φιλογυμναστικός Όμιλος Καλαμάτας, με τη στήριξη του Δήμου Καλαμάτας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη φετινή διοργάνωση αναμένεται να λάβουν μέρος περισσότερες από 400 αθλήτριες από συλλόγους της Ελλάδας και του εξωτερικού (Βουλγαρία, Ισραήλ, Κύπρος, Σουηδία).

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.