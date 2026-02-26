Η Πελοπόννησος πρωταγωνιστεί στο ΕΚΟ Rally Acropolis 2026 WRC (video)

Τελευταία Νέα
Η Πελοπόννησος επιστρέφει δυναμικά στο επίκεντρο του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 αναδιαμορφώνει τον αγωνιστικό του χάρτη και επανατοποθετεί την καρδιά του αγώνα στο ιστορικό του περιβάλλον. Με έδρα το Λουτράκι και με νέες, απαιτητικές ειδικές διαδρομές σε Αρκαδία και Αργολίδα, η διοργάνωση ενισχύει ουσιαστικά τον ρόλο της Πελοποννήσου, αναδεικνύοντας το μοναδικό φυσικό της ανάγλυφο, τα ορεινά τοπία και τη μακρά σχέση της περιοχής με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο της τηλεόρασης BEST ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Motor Sport Greece Παναγιώτης Πουρναράκης τόνισε  «Το EKO Acropolis Rally of Gods έχει 12 ειδικές διαδρομές οι 5 από τις οποίες θα επαναληφθούν. Ο αγώνας θα ξεκινήσει την από την Περιφέρεια Αττικήw. Από την Κόρινθο με πλοίο θα μεταφερθούν στην Ιτέα τα οχήματα μια καινοτομία του αγώνα. Θα είναι μια πολύ απαιτητική ημέρα που θα δώσει σημαντική διάσταση στον αγώνα. Στο Μαίναλο θα ξεκινάει από το χιονοδρομικό κέντρο. Στις Κολλίνες η ειδική διαδρομή ξεκινά από το χωριό και διασχίζει το δάσος της Σκιρίτιδας και αγώνας θα κλείσει με ειδικές διαδρομές σε Κορινθία, Κινέτα και Αγίους Θεοδώρους. Είναι πολύ σημαντική η συμβολή των Περιφερειών και ταυτόχρονα τους κατά τόπους δήμους».

