Στην ΠΕ Αργολίδας ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός: «Κάθε έργο και μια απόδειξη συνέπειας και σχεδίου»

Την ευκαιρία να δει από κοντά την εξέλιξη μιας σειράς έργων υποδομής στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας είχε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου. Πρόκειται για παρεμβάσεις που ενισχύουν την ασφάλεια, την ανάπτυξη και τη δυναμική της περιοχής.

Δρόμος Αρχαιοτήτων – Έργο ουσίας για κατοίκους και επισκέπτες

Πρώτος σταθμός, ο Δρόμος Αρχαιοτήτων, όπου υλοποιείται το έργο «Συντήρηση τμημάτων της υπ’ αριθμ. 19Α Επαρχιακής Οδού – Γ’ Φάση (Δρόμος Αρχαιοτήτων)», συνολικού προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το ΕΠΑ. Η παρέμβαση αφορά έναν οδικό άξονα αυξημένης κυκλοφορίας που συνδέει σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και εξυπηρετεί καθημερινά κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες. Η αποκατάσταση των φθορών στο οδόστρωμα και η συνολική αναβάθμιση του δρόμου κρίνονται καθοριστικές για την ασφάλεια, την οδική εμπειρία και τη γενικότερη τουριστική εικόνα της Αργολίδας.

Υποδομές άρδευσης – Έργα για το νερό και την παραγωγή

Ακολούθησε επίσκεψη στα υπό κατασκευή δύο αντλιοστάσια «Ταλιώτης 1» και «Μεταφοράς νερού προς Ερμιονίδα». Το πρώτο αφορά τον ΤΟΕΒ Ασίνης και Δρεπάνου, έργο προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ που σηματοδοτεί την ενίσχυση της άρδευσης και τη μεταφορά νερού, ενδυναμώνοντας την παραγωγική βάση της περιοχής.

Το δεύτερο αφορά τη μεγάλη παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προϋπολογισμού 53 εκατομμυρίων ευρώ, που προβλέπει τη μεταφορά νερού από τα δίκτυα του Αναβάλου προς την Ερμιονίδα — έργο στρατηγικής σημασίας για την αγροτική ανάπτυξη ολόκληρης της Αργολίδας.

Μαρίνα Ναυπλίου | Ένα έργο-ορόσημο για την τουριστική ταυτότητα της πόλης

Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός επισκέφθηκε και το σημείο όπου προχωρούν οι διαδικασίες για το μεγάλο έργο της Μαρίνας του Ναυπλίου, προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο υλοποιείται μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Με την ολοκλήρωσή της, η Μαρίνα θα αναμορφώσει ριζικά την παραλιακή ζώνη, προσδίδοντας στο Ναύπλιο νέα αναπτυξιακή ώθηση και αναβαθμίζοντας το προφίλ της πόλης ως διεθνούς προορισμού υψηλών προδιαγραφών.

Γέφυρα Ερασίνου – Αρχές του έτους η ολοκλήρωση του έργου

Τέλος, ο Περιφερειάρχης επισκέφθηκε το έργο της νέα γέφυρας Ερασίνου, προϋπολογισμού 750.000 ευρώ (ΠΔΕ), που αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του νέου έτους. Η γέφυρα θα αποκαταστήσει την ασφαλή κυκλοφορία και τη συνδεσιμότητα του οικισμού της περιοχής, εξυπηρετώντας τόσο τις μετακινήσεις όσο και την τοπική οικονομία.

«Κάθε έργο που προχωρά είναι ένα βήμα πιο κοντά σε μια Αργολίδα που αναπτύσσεται με σχέδιο, συνέπεια και σεβασμό στους ανθρώπους της», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, υπογραμμίζοντας ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου «δεν αφήνει καμία περιοχή και κανένα έργο χωρίς συνέχεια και παρακολούθηση».

Τον Περιφερειάρχη συνόδευσαν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αργολίδας, Βασίλης Σιδέρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Αθλητισμού, Γιάννης Μαντζούνης, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναστάσιος Γανώσης.