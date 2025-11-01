Στην τελική ευθεία η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ – Πότε έρχονται οι νέες επιδοτήσεις με μπόνους

Στην τελική φάση της μπαίνει η ενδιάμεση αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2021-2027 που θα ανοίξει το δρόμο για την ανακατεύθυνση κονδυλίων σε έργα και δράσεις που υποστηρίζουν τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά στην προσιτή στέγαση, τα ύδατα και την άμυνα.

Τα προσχέδια αναμένεται να πάνε στις Βρυξέλλες τις επόμενες ημέρες ώστε να ακολουθήσει τις επόμενες εβδομάδες η ανταλλαγή απόψεων με τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να κατατεθεί η τελική πρόταση της αναθεώρησης προς το τέλος του έτους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα περιθώριο δύο μηνών για να εκφέρει γνώμη και θεωρητικά από τα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου θα μπορούν να ξεκινήσουν οι προκηρύξεις των νέων προγραμμάτων.

Η Ελλάδα όπως και όλες οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ καλείται να ανακατευθύνει το 10% των προγραμμάτων της (8 τομεακά και 13 περιφερειακά) -δηλαδή χονδρικά περίπου 2,5 δισ. ευρώ για τη χώρα μας– στις νέες προτεραιότητες που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση αλλά και τις νέες ανάγκες που διαμορφώνονται στον τομέα της προσιτής στέγασης, της άμυνας και της διαχείρισης των υδάτων και ειδικά του πόσιμου νερού.

Αυξημένα μπόνους και κίνητρα

Η ανακατεύθυνση πόρων στις νέες στρατηγικές προτεραιότητες που έχει ξεχωρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται και με κίνητρα, όπως η αυξημένη προχρηματοδότηση για να τρέξουν πιο γρήγορα οι νέες δράσεις, καθώς το ΕΣΠΑ λειτουργεί απολογιστικά. Ακόμη για τις νέες δράσεις θα δοθεί παράταση για έναν ακόμη χρόνο μέχρι την ολοκλήρωσή τους, δηλαδή μέχρι το 2030, ενώ θα μπορούν να χρηματοδοτούνται σε μεγαλύτερο βαθμό από κοινοτικούς πόρους μειώνοντας την εθνική συμμετοχή.