Στην τελική ευθεία ο νέος αυτοκινητόδρομος Πατρών–Πύργου

Την έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επισκέφθηκαν σήμερα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «Ολυμπίας Οδού», Παναγιώτης Παπανικόλας, με αφορμή την τελική φάση εργασιών στο νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ το επόμενο διάστημα, μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου.

Σε σύσκεψη που ακολούθησε και στην οποία συμμετείχαν, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίωνας Ζαίμης, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων, Βασίλης Γιαννόπουλος, ο Διευθυντής του Γραφείου του Περιφερειάρχη, Γιάννης Μάκκας, ο Σύμβουλος του Περιφερειάρχη, Χρήστος Μητρογιώργος και ο Προϊστάμενος Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ, Χρήστος Καραγιάννης, υπήρξε διεξοδική συζήτηση σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την έγκαιρη ολοκλήρωση του σημαντικού έργου. Όπως υπογραμμίστηκε, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με την κοινοπραξία και τους τοπικούς φορείς, θα συνδράμει από την πλευρά της σε κάθε τι που θα συμβάλλει στην επιτυχή ολοκλήρωση του νέου αυτοκινητόδρομου στο ορισθέν χρονοδιάγραμμα, καθώς επίσης και σε κάθε αναγκαίο μέτρο που θα διευκολύνει τις διελεύσεις των πολιτών κατά το διάστημα ισχύος των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Παράλληλα, συζητήθηκαν όλα τα συνοδά έργα του νέου αυτοκινητόδρομου, που επίσης πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό, ενώ εκ μέρους της Περιφέρειας ζητήθηκε και η αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα της παλαιάς εθνικής οδού μεταξύ Πάτρας και Κ

