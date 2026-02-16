Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
16
Φεβρουάριος
TOP
VIRAL

Αυτό είναι το φιάσκο του αιώνα -Έφτιαξαν νέο αυτοκινητόδρομο και δεν έχει χρησιμοποιηθεί για 12 χρόνια

Share

Ολοκληρώθηκε πριν από 12 χρόνια ως τμήμα του δικτύου των γερμανικών αυτοκινητοδρόμων, όμως παραμένει κλειστός μέχρι σήμερα λόγω αλλαγών στον σχεδιασμό της περιοχής.

Μπορεί η χώρα μας στο παρελθόν να έχει δεχτεί κριτική για έργα που άργησαν ή χρειάστηκε να αλλαχτούν ενώ ήταν ήδη υπό κατασκευή, όμως το «βραβείο» του μεγαλύτερου κατασκευαστικού φιάσκου πηγαίνει αλλού. Στη Γερμανία, μια χώρα που έχουμε συνηθίσει να την συνδέουμε με τον προγραμματισμό και την αποτελεσματικότητα, κατασκευάστηκε ένας ολοκαίνουργιος αυτοκινητόδρομος που παραδόθηκε κανονικά, αλλά δεν είδε ποτέ αυτοκίνητο να περνά.

Το παράδοξο αφορά ένα τμήμα μήκους 17,6 χιλιομέτρων του αυτοκινητοδρόμου A4, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2014 και ήταν έτοιμο να ενταχθεί στο δίκτυο της γερμανικής Autobahn. Άσφαλτος, σήμανση, γέφυρες και τεχνικά έργα παραδόθηκαν όπως ακριβώς προέβλεπε ο σχεδιασμός, όμως η κυκλοφορία δεν ξεκίνησε ποτέ.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του carandmotor.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode