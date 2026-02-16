Αυτό είναι το φιάσκο του αιώνα -Έφτιαξαν νέο αυτοκινητόδρομο και δεν έχει χρησιμοποιηθεί για 12 χρόνια

Ολοκληρώθηκε πριν από 12 χρόνια ως τμήμα του δικτύου των γερμανικών αυτοκινητοδρόμων, όμως παραμένει κλειστός μέχρι σήμερα λόγω αλλαγών στον σχεδιασμό της περιοχής.

Μπορεί η χώρα μας στο παρελθόν να έχει δεχτεί κριτική για έργα που άργησαν ή χρειάστηκε να αλλαχτούν ενώ ήταν ήδη υπό κατασκευή, όμως το «βραβείο» του μεγαλύτερου κατασκευαστικού φιάσκου πηγαίνει αλλού. Στη Γερμανία, μια χώρα που έχουμε συνηθίσει να την συνδέουμε με τον προγραμματισμό και την αποτελεσματικότητα, κατασκευάστηκε ένας ολοκαίνουργιος αυτοκινητόδρομος που παραδόθηκε κανονικά, αλλά δεν είδε ποτέ αυτοκίνητο να περνά.

Το παράδοξο αφορά ένα τμήμα μήκους 17,6 χιλιομέτρων του αυτοκινητοδρόμου A4, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2014 και ήταν έτοιμο να ενταχθεί στο δίκτυο της γερμανικής Autobahn. Άσφαλτος, σήμανση, γέφυρες και τεχνικά έργα παραδόθηκαν όπως ακριβώς προέβλεπε ο σχεδιασμός, όμως η κυκλοφορία δεν ξεκίνησε ποτέ.

