Στις 200 χιλ. οι απάτες με κάρτα το πρώτο εξάμηνο, αυξήθηκαν τα ποσά που υπεκλάπησαν

Oριακή μείωση της τάξεως του 1%, κατέγραψαν τα περιστατικά απάτης με κάρτα κατά το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφηκαν 199.742 περιστατικά απάτης, σε αριθμό συναλλαγών 1.325.355.638. Ο δείκτης της αναλογίας του αριθμού των περιστατικών απάτης προς τον αριθμό των συναλλαγών μειώθηκε οριακά συγκριτικά με το προηγούμενο εξάμηνο κατά 1% και αντιστοιχεί σε 1 συναλλαγή απάτης ανά 6 χιλ. συναλλαγές.

Σε αντίθεση με τον αριθμό των συναλλαγών απάτης, ο οποίος μειώθηκε ελαφρώς, η αξία αυτών σημείωσε αύξηση κατά 6% σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Συγκεκριμένα, υπεκλάπησαν 12.279.471 ευρώ, έναντι 11.615.874 ευρώ στο δεύτερο εξάμηνο του 2024, σε όγκο συναλλαγών ύψους 56.941.517.696.

Οι παραπάνω μεταβολές δεν είχαν σημαντική επίπτωση στην εξέλιξη του δείκτη της αναλογίας της αξίας των περιστατικών απάτης προς την αξία των συναλλαγών, ο οποίος παρέμεινε στο χαμηλό επίπεδο του 0,02%, αντιστοιχώντας σε 1 ευρώ αξία απάτης ανά 4,6 χιλ. ευρώ αξία συναλλαγών. Αυτό συμβαίνει γιατί μειώθηκε ελαφρώς η αξία των συναλλαγών.

