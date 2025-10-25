Ενημερωτική εκδήλωση για τις “Υποχρεώσεις δημοσιότητας – Συμμόρφωση των επιχειρήσεων πρόστιμα Γ.Ε.ΜΗ. από το Επιμελητήριο Μεσσηνίας 

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: “ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.)” την Τετάρτη 29.10.2025 και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, λογιστές-φοροτεχνικούς , δικηγόρους, και κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για την ΚΥΑ 46982 του αρ. 50 του Νομού 4919/22 σχετικά με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας και τα πρόστιμα του Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και για τα βήματα συμμόρφωσης των επιχειρήσεων.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.