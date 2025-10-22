Στις 25 – 26 Οκτωβρίου ο 11ος Δρόμος Αθανάτων στη διαδρομή Τρίπολη – Σπάρτη – Μυστράς- Καλαμάτα

Ο 11ος Δρόμος Αθανάτων – Αγώνας Τρεξίματος 142χλμ. Τρίπολη – Σπάρτη – Μυστράς- Καλαμάτα, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο και την Κυριακή 25 – 26/10/2025, με διοργανωτή τον Σύνδεσμο Μεγάλων Αποστάσεων ΄΄Οι Αθάνατοι΄΄, και, με την συνδιοργάνωση και την αρωγή του Δήμου Τριπόλεως και του Δήμου Καλαμάτας!

Η εκκίνηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 14.00 στην Κεντρική Πλατεία Άρεως, όπου φέτος θα βρεθούν περίπου 130 δρομείς.

Οι τερματισμοί θα γίνουν στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας, μπροστά από το Άγαλμα των Ηρώων από τις 03.00 τα ξημερώματα της Κυριακής της 26ης Οκτωβρίου, μέχρι τις 13.00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας!

Αμέσως μετά θα γίνει μικρό τελετουργικό και θα ξεκινήσουν και οι απονομές!