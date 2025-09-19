Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
19
Σεπτέμβριος
TOP
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Στις 26 Σεπτεμβρίου η τελετή εγκαινίων της Δημοτικής Πινακοθήκης Τρίπολης «Φ. Τσιχριτζής»

Share

Ο Δήμος Τρίπολης ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στον πολιτισμό της πόλης, εγκαινιάζοντας τη Δημοτική Πινακοθήκη Τρίπολης «Φ. Τσιχριτζής». Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, στις 7 το απόγευμα, στο κτήριο της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ 3.

Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας, ενώ χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κώστας Βλάσης, η πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη και ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα μιλήσουν η ιστορικός τέχνης και μουσειολόγος Ελευθερία Ηλιάδη, ο αρχιτέκτων μηχανικός και μουσειογράφος Σπύρος Νάσαινας και ο συγγραφέας Πέτρος Σαραντάκης.

Η Δημοτική Πινακοθήκη «Φ. Τσιχριτζής» έρχεται να αποτελέσει έναν νέο χώρο πολιτισμού και δημιουργίας, ανοιχτό σε όλους τους πολίτες και επισκέπτες της Τρίπολης.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ