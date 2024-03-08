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Στις κάλπες την Κυριακή τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στη Μεσσηνία

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Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στη Μεσσηνία για την ανάδειξη Συντονιστικών Επιτροπών των Οργανώσεων Μελών καθώς και της Νομαρχιακής Επιτροπής του νομού.

Κάλπες θα στηθούν:

  1. ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ REX –για τα μέλη της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και της ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
  2. ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΜΕΣΣΗΝΗ- ΦΕΣΣΑ 2 – για τα μέλη της ΜΕΣΣΗΝΗΣ
  3. ΣΤΗ ΘΟΥΡΙΑ ΣΤΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΑΡΔΑΣΗ – για τα μέλη της ΘΟΥΡΙΑΣ και της ΟΙΧΑΛΙΑΣ
  4. ΣΤΗΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 52Α – για τα μέλη της ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, των ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ, των ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ και του ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ
  5. ΣΤΗΝ ΠΥΛΟ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΛΟΥ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) – για τα μέλη της ΠΥΛΟΥ, της ΠΥΛΙΑΣ και της ΒΟΥΦΡΑΔΑΣ
  6. ΣΤΗΝ ΚΟΡΩΝΗ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΑΠΑ – για τα μέλη της ΚΟΡΩΝΗΣ

Υποψήφιοι για τη Νομαρχιακή Επιτροπή είναι οι:

  1. ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ

  2. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

  3. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

  4. ΒΕΛΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

  5. ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

  6. ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

  7. ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

  8. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  9. ΓΚΟΝΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  10. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

  11. ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  12. ΖΑΡΝΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  13. ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  14. ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  15. ΚΑΠΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  16. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

  17. ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  18. ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  19. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
  20. ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
  21. ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
  22. ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  23. ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

  24. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  25. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  26. ΛΙΟΓΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

  27. ΜΑΚΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

  28. ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΥ ΘΕΩΝΗ

  29. ΜΠΑΚΟΛΕΑ ΣΤΕΛΛΑ

  30. ΜΠΑΛΑΤ ΖΗΝΟΒΙΑ- ΣΩΤΗΡΙΑ

  31. ΜΠΟΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  32. ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  33. ΜΠΟΥΛΜΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

  34. ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

  35. ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  36. ΝΤΕΜΕΡΟΥΚΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ

  37. ΡΑΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  38. ΣΑΚΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

  39. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

  40. ΦΛΩΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ

  41. ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

  42. ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

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