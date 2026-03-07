Τελευταία Νέα
Στο Επιμελητήριο Αρκαδίας η παρουσίαση της νέας Δράσης Ενδυνάμωσης Υφιστάμενων ΜμΕ στις Περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ) σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) διοργανώνουν «Ενημερωτική Εκδήλωση για τη νέα Δράση Ενδυνάμωσης Υφιστάμενων ΜμΕ στις Περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Περιφέρειας Πελοποννήσου» που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 και ώρα 18:30.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Αρκαδίας και είναι ανοικτή για όλους.

