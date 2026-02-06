Τελευταία Νέα
Στο κόκκινο η ελληνική επαρχία | Τι αποκαλύπτει μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ποιες επενδύσεις μπορούν να αντιστρέψουν το ρεύμα της φυγής; (video)

Μια μελέτη για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρουσιάζει με μελανά χρώματα την κατάσταση στην ελληνική επαρχία και προτείνει επενδύσεις.

Η απουσία επαρκών υπηρεσιών ωθεί τους κατοίκους να εγκαταλείπουν τις περιοχές τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τη στρατηγική έννοια του δικαιώματος να μείνει κάποιος στον τόπο του. Αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διασφαλίζουν την ικανότητα των ανθρώπων να παραμένουν στις κοινότητές και συγκεκριμένα για την Ελλάδα, αυτό απαιτεί την αντιμετώπιση της «φτώχειας μετακίνησης»…

