IOBE: Οι Έλληνες καταναλωτές οι πιο απαισιόδοξοι στην ΕΕ – Το ανησυχητικό 65% που «μόλις τα βγάζει πέρα»

Υποχώρησε τον Σεπτέμβριο ο δείκτης οικονομικού κλίματος κλείνοντας στις 106,2 μονάδες από τις 108,9 μονάδες τον Ιούλιο, σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ για το μήνα Σεπτέμβριο. Και αυτόν τον μήνα οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται ως οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, με διαφορά από τους επόμενους. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο ενισχύθηκε τόσο στην ΕΕ, όσο και στην Ευρωζώνη, όχι όμως και στην Ελλάδα σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ

Ειδικότερα, η υποχώρηση του δείκτη οικονομικού κλίματος προέρχεται από την εξασθένιση των προσδοκιών στους επιχειρηματικούς τομείς και αρκετούς επιμέρους κλάδους, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο όπου φαίνεται να επανέρχεται η αισιοδοξία μετά τους θερινούς μήνες.

