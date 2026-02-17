Στο «κόκκινο» η Πελοπόννησος και 8 ακόμη περιοχές – Κίνδυνος πλημμυρών και κατολισθήσεων – Έκκληση για αυξημένη προσοχή

Ισχυρή κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη με πολλές περιοχές, ανάμεσά τους και η Πελοπόννησος, να βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό.

Κακοκαιρία με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, τοποθετώντας την Πελοπόννησο και οκτώ ακόμη περιοχές σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, μιλά για ισχυρή κακοκαιρία και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, κατολισθήσεων και καθιζήσεων εδαφών ιδιαίτερα σε 9 περιοχές.

«Ισχυρή κακοκαιρία σε εξέλιξη – έκκληση για αυξημένη προσοχή…»

Όπως αναφέρει: «Τις επόμενες 24 ώρες συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή λόγω αναμενόμενων ισχυρών βροχοπτώσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν:

Υπερχείλιση ρεμάτων και ποταμών

Τοπικές πλημμύρες

Κατολισθήσεις

Καθιζήσεις εδαφών

Ιδιαίτερα σε περιοχές όπου το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από προηγούμενες βροχές: Δυτική και νότια Πελοπόννησος, δυτικά Αιτωλοακαρνανίας, Κεφαλονιά-Ιθάκη, Ζάκυνθος νότια Κρήτη, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα».

SOS και για τους ανέμους

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, «τις επόμενες 24 ώρες αναμένονται τοπικές θυελλώδεις και βορειοδυτικοί και νοτιοδυτικοί άνεμοι 9-10 μποφόρ που ενδέχεται να προκαλέσουν:

Πτώσεις δέντρων και κλαδιών

Ζημιές σε στέγες, τέντες και ελαφριές κατασκευές.

Προβλήματα στις μετακινήσεις

Διακοπές ρεύματος

Στις παρακάτω περιοχές: Ιόνιο και περιοχές που βρέχονται από αυτό, νότιο Αιγαίο και περιοχή Θερμαϊκού.

Από αύριο το πρωί και κεντρικό Αιγαίο και περιοχή Χαλκιδικής».

Κακοκαιρία: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Άνεμοι έως 7-8 μποφόρ στα πελάγη, βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με το meteo. Ακόμη αναμένονται χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ η θερμοκρασία σημειώνει πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 17/02/2026 αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά θα είναι κατά τόπους ισχυρά και αναμένεται να σημειωθούν σημαντικά ύψη βροχής. Οι καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και ανατολικά τμήματα είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά ορεινά. Τις βραδινές ώρες και πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 18/02 τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από -1 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -1 έως 12-14 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 0 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 9 έως 13 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Στο Ιόνιο αναμένονται αρχικά δυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ, με σταδιακή στροφή τους σε βορειοδυτικούς από τις απογευματινές ώρες και εντάσεις έως 7-8 μποφόρ. Στο Αιγαίο αναμένονται αρχικά νοτιοδυτικοί/δυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 7-8 που τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με εντάσεις έως 7-8 μποφόρ.

