Στο «κόκκινο» η Πελοπόννησος και 8 ακόμη περιοχές – Κίνδυνος πλημμυρών και κατολισθήσεων – Έκκληση για αυξημένη προσοχή

Ισχυρή κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη με πολλές περιοχές, ανάμεσά τους και η Πελοπόννησος, να βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό.
Κακοκαιρία με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, τοποθετώντας την Πελοπόννησο και οκτώ ακόμη περιοχές σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.
Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, μιλά για ισχυρή κακοκαιρία και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, κατολισθήσεων και καθιζήσεων εδαφών ιδιαίτερα σε 9 περιοχές.
Όπως αναφέρει: «Τις επόμενες 24 ώρες συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή λόγω αναμενόμενων ισχυρών βροχοπτώσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν:
- Υπερχείλιση ρεμάτων και ποταμών
- Τοπικές πλημμύρες
- Κατολισθήσεις
- Καθιζήσεις εδαφών
Ιδιαίτερα σε περιοχές όπου το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από προηγούμενες βροχές: Δυτική και νότια Πελοπόννησος, δυτικά Αιτωλοακαρνανίας, Κεφαλονιά-Ιθάκη, Ζάκυνθος νότια Κρήτη, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα».
SOS και για τους ανέμους
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, «τις επόμενες 24 ώρες αναμένονται τοπικές θυελλώδεις και βορειοδυτικοί και νοτιοδυτικοί άνεμοι 9-10 μποφόρ που ενδέχεται να προκαλέσουν:
- Πτώσεις δέντρων και κλαδιών
- Ζημιές σε στέγες, τέντες και ελαφριές κατασκευές.
- Προβλήματα στις μετακινήσεις
- Διακοπές ρεύματος
Στις παρακάτω περιοχές: Ιόνιο και περιοχές που βρέχονται από αυτό, νότιο Αιγαίο και περιοχή Θερμαϊκού.
Από αύριο το πρωί και κεντρικό Αιγαίο και περιοχή Χαλκιδικής».
Κακοκαιρία: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας
Άνεμοι έως 7-8 μποφόρ στα πελάγη, βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με το meteo. Ακόμη αναμένονται χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ η θερμοκρασία σημειώνει πτώση στα κεντρικά και βόρεια.
Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 17/02/2026 αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά θα είναι κατά τόπους ισχυρά και αναμένεται να σημειωθούν σημαντικά ύψη βροχής. Οι καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και ανατολικά τμήματα είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά ορεινά. Τις βραδινές ώρες και πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 18/02 τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από -1 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -1 έως 12-14 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 0 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 9 έως 13 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.
Στο Ιόνιο αναμένονται αρχικά δυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ, με σταδιακή στροφή τους σε βορειοδυτικούς από τις απογευματινές ώρες και εντάσεις έως 7-8 μποφόρ. Στο Αιγαίο αναμένονται αρχικά νοτιοδυτικοί/δυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 7-8 που τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με εντάσεις έως 7-8 μποφόρ.
Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:
- Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
- Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
- Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.
- Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
- Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
- Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
- Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.
Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:
Αν βρίσκεστε στο σπίτι
- Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
- Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.
Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο
- Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.
- Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.
- Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.
- Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.
Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο
- Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.
- Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.
- Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.
- Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.
- Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.
- Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).
- Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.
- Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.
- Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.
Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr