Κακοκαιρία εξπρές την Τρίτη με ισχυρές καταιγίδες σε κορεσμένα εδάφη – Έντονα φαινόμενα σε Πελοπόννησο και έξι ακόμη περιοχές

Για κακοκαιρία εξπρές την Τρίτη (17/02/2026) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε « ήδη κορεσμένα εδάφη» κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος.
Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο Γιάννης Καλλιάνος η κακοκαιρία την Τρίτη με βροχές και καταιγίδες θα είναι «εξπρές ως προς την διάρκεια, όχι όμως απαραίτητα ως προς την ένταση σε τοπική κλίμακα».
Η Τρίτη 17 Φεβρουαρίου θα χαρακτηρίζεται από ένα γρήγορο αλλά δυναμικό σύστημα. Πρόκειται για κακοκαιρία express ως προς τη διάρκεια, όχι όμως απαραίτητα ως προς την ένταση σε τοπική κλίμακα.
Το αίτιο θα είναι ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που θα οργανωθεί στην περιοχή της Αδριατικής και θα κινηθεί ανατολικά – νοτιοανατολικά, προσεγγίζοντας και διασχίζοντας τις Βόρειες περιοχές της χώρας μας μέσα σε περίπου 24-36 ώρες.
