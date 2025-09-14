Στο Πολιτιστικό Κέντρο Μεθώνης η ημερίδα «Τεχνητή Νοημοσύνη: Το Κουτί της Πανδώρας ή το Κέρας της Αμάλθειας ;»

Η προγραμματισμένη Ημερίδα Τεχνητής Νοημοσύνης θα πραγματοποιηθεί τελικά στο Πολιτιστικό Κέντρο Μεθώνης (πλατεία παραλίας), το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 17.00 έως τις 21.00.

Η εκδήλωση, αν και αρχικά είχε σχεδιαστεί να φιλοξενηθεί στο ιστορικό κτήριο του Καποδιστριακού Αλληλοδιδακτικού Σχολείου, μεταφέρεται αναγκαστικά, καθώς ο Δήμος δεν προχώρησε στην απομάκρυνση εκθεμάτων που παραμένουν στον χώρο από το 2021, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη διεξαγωγή οποιασδήποτε εκδήλωσης εκεί.

Η ημερίδα φέρει τον τίτλο: «Τεχνητή Νοημοσύνη: Το Κουτί της Πανδώρας ή το Κέρας της Αμάλθειας ;»

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει τον κόσμο μας. Ωστόσο, απαιτείται προσεκτική διαχείριση και ρύθμιση, ώστε η ανάπτυξή της να αποβεί προς όφελος της ανθρωπότητας. Τα καίρια ερωτήματα που θέτει το θέμα της εκδήλωσης θα επιχειρήσουν να απαντήσουν έγκριτοι ομιλητές, ανοίγοντας τον διάλογο για ένα ζήτημα που ήδη μας αφορά και θα απασχολήσει ακόμη περισσότερο τις επόμενες γενιές.

Το κοινό καλείται να παρακολουθήσει την ημερίδα και να συμμετάσχει ενεργά στη συζήτηση, η οποία έχει ελεύθερη είσοδο.