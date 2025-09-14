2o Φεστιβάλ Καρδαμύλης για την τέχνη 24-28/9 | Μια γιορτή για την Τέχνη στην καρδιά της Μάνης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά την επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση, ο Δήμος Δυτικής Μάνης και το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για το 2ο Kardamili Art & Docs Festival που επιστρέφει φέτος δυναμικά, με ένα πενθήμερο εκδηλώσεων, από τις 24 έως και τις 28 Σεπτεμβρίου στην Καρδαμύλη. Όλες οι δράσεις του φεστιβάλ είναι δωρεάν για το κοινό.

Φέτος, προηγήθηκε ένα εκτενές πρόγραμμα προφεστιβαλικών εκδηλώσεων σε 16 κοινότητες, από τις 6 Ιουλίου έως τις 24 Αύγουστου, με προβολές βραβευμένων ντοκιμαντέρ σε ανοιχτούς χώρους με ηλιακό κινηματογράφο (Solar Cinema), παραστάσεις θεάτρου, κουκλοθέατρου και θεάτρου σκιών, συναυλίες με σύγχρονα και παραδοσιακά σχήματα και εκπαιδευτικά προγράμματα και παραστάσεις ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά (Bubble Show, μουσικοθεατρικά παιχνίδια, προβολές animation). Οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν χάρη στην αμέριστη στήριξη των προέδρων και των συλλόγων των κοινοτήτων.

Το πενθήμερο 2o Kardamili art and docs festival σηκώνει αυλαία στις 24 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει προβολές επιλεγμένων ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, masterclasses και σεμινάρια κινηματογραφικού εγγραμματισμού, θεατρικά δρώμενα και εικαστικές εκθέσεις, Εργαστήρια για παιδιά και μουσικές βραδιές.

2o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

18:00 Εγκαίνια ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Καρδαμύλης

Μια ιδιαίτερη συνάντηση πέντε καλλιτεχνών, καθένας με τη δική του μοναδική ματιά, ταυτότητα και μέσα έκφρασης. Μέσα από την πολύχρωμη συνύπαρξή τους, υφαίνεται μια κοινή, εφήμερη ιστορία – ένας καλλιτεχνικός ιστός που πάλλεται από τη διαφορετικότητα και την αλληλεπίδραση. Συμμετέχουν: Αγγελική Αντωνέα (ζωγράφος), Χρήστος Κεχαγιόγλου (ζωγράφος), Λεωνίδας Μιχαλάκος (γλύπτης), Σπύρος Μαντζαβίνος (ζωγράφος), Μίλτος Πεταλάς (χαράκτης).

Ωράρια Λειτουργίας: 11:00 – 13:30 και 18:00 – 20:00

20:00 Προβολή Ντοκιμαντέρ I Just Keep Dancing | Απλά συνεχίζω να χορεύω (60’)

των Natasha Fefelova, Galina Goldfeld

Ένας Αμερικανός, ένας Ιάπωνας, ένας Καναδός, ένας Γάλλος και ένας Βραζιλιάνος εργάζονται ως χορευτές μπαλέτου σε διαφορετικές ρωσικές πόλεις. Ο κόσμος γύρω τους καταρρέει για λόγους που είναι πέρα από τον έλεγχό τους, και οι χαρακτήρες πρέπει να κάνουν την πιο δύσκολη επιλογή της ζωής τους. Μια επιλογή από την οποία εξαρτάται όχι μόνο η καριέρα τους, αλλά και η μοίρα τους.

21:00 Προβολή Ντοκιμαντέρ «Χρήστος Ρηγανάς, Της Σμίλης Γραφήματα» 15’

της Κλεώνης Φλέσσα (παρουσία σκηνοθέτιδος)

Ένα πορτρέτο του Γλύπτη Χρήστου Ρηγανά, του οποίου το έργο διακρίνεται για τη λιτότητα και την εκφραστική του πυκνότητα. Γλυπτά του κοσμούν δημόσιους χώρους Ελλάδας και Κύπρου, την Εθνική Πινακοθήκη, και ιδιωτικές συλλογές. Γλυπτά που ξεπερνούν το εφήμερο από μάρμαρο, γρανίτη, μπρούτζο και ξύλο με κυβιστικές και μετακυβιστικές επιδράσεις της Κυκλαδικής τέχνης.. Μια τρυφερή ματιά στην καθημερινότητα του γλύπτη που βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών με το Αριστείο «Γραμμάτων και Καλών Τεχνών» για το πολυετές σημαντικό έργο του.

21:30 Προβολή Ντοκιμαντέρ Akeji, le souffle de la montagne – The Breath of the Mountain | Η Πνοή του Όρους (72’)

των Mélanie Schaan, Corentin Leconte

Στην καρδιά της κοιλάδας Himuro, ο Akeji και η σύντροφός του Asako ζουν προστατευμένοι από τον κόσμο, σε ένα καταφύγιο με αχυρένια στέγη, ανάμεσα στα ζώα και τα πνεύματα της φύσης. Η ζωή κυλά χωρίς να περιορίζεται από τα όρια του χώρου ή του χρόνου. Ο Master Akeji, ένας διάσημος καλλιτέχνης, κατάγεται από τους σαμουράι και γνωρίζει καλά τις ιερές τέχνες της τελετής του τσαγιού, του σπαθιού και της καλλιγραφίας. Αυτή η στοχαστική ταινία προσεγγίζει τις αισθήσεις, ακολουθώντας τον ρυθμό των ακόλουθων στοιχείων – νερό, φωτιά, γη και άνεμος – και τον κύκλο των εποχών και του χρόνου, τα οποία αποτελούν θεμελιώδη θέματα της ιαπωνικής σκέψης.

23:00 DJ Μουσική – Καλωσόρισμα με τοπικά εδέσματα και ποτό

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

20:00 Προβολή Ντοκιμαντέρ Whispering Walls | Τοίχοι που Ψιθυρίζουν (70’)

της Eylem Kaftan (παρουσία σκηνοθέτιδος)

Ένας δημιουργικός, κινηματογραφικός και καλλιτεχνικός διαλογισμός πάνω στη ζωή και το έργο του θρυλικού πρωτοπόρου της σύγχρονης τουρκικής ζωγραφικής, Burhan Doğançay. Η σκηνοθέτις Eylem Kaftan ακολουθεί τα βήματα του Burhan Doğançay με οδηγό τη σύζυγό του, Angela Doğançay, από το διαμέρισμά της στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης μέχρι το μουσείο του στην Κωνσταντινούπολη. Η Kaftan ανακαλύπτει μια εξαιρετική γυναίκα που στήριξε τον καλλιτέχνη και αφοσιώθηκε στο έργο του ακόμη και χρόνια μετά τον θάνατό του.

21:30 Προβολή Ντοκιμαντέρ Frida Kahlo (90’)

της Ali Ray

Ποια ήταν η Frida Kahlo; όλοι την ξέρουν, αλλά ποια ήταν η γυναίκα πίσω από τα φωτεινά χρώματα, τα μεγάλα φρύδια και τα λουλουδάτα στέμματα; Ταξιδέψτε στη ζωή ενός αληθινού ειδώλου, ανακαλύψτε την τέχνη της και αποκαλύψτε την αλήθεια πίσω από τη συχνά ταραχώδη ζωή της, χρησιμοποιώντας γράμματα που έγραψε η Kahlo για να μας καθοδηγήσει στην αποκάλυψη των βαθύτερων συναισθημάτων της.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

20:00 Παράσταση Χορού Δαγίπολις (45’)

Η «Δαγίπολις» είναι μια ελληνική, συμπεριληπτική ομάδα σύγχρονου χορού, η οποία ιδρύθηκε το 2004 από τον χορογράφο Γιώργο Χρηστάκη. Η ομάδα είναι μοναδική στο είδος της στην Ελλάδα, καθώς ο πυρήνας της αποτελείται από άτομα με κινητική βλάβη, μαζί με χορευτές χωρίς αναπηρία. Το έργο τους εστιάζει στην ενσωμάτωση, την ένταξη και την ισότητα μέσα από τη δημιουργική έκφραση του χορού, και επιδιώκει να καταπολεμήσει τα στερεότυπα και τις διακρίσεις.

21:00 Προβολή Ντοκιμαντέρ La singla (90’)

της Paloma Zapata

Η Antonia Singla γεννήθηκε στα προάστια της Βαρκελώνης και έχασε την ακοή της λίγο μετά τη γέννησή της, οπότε έμαθε να χορεύει φλαμένκο χωρίς να ακούει μουσική. Σε ηλικία 17 ετών, έφερε επανάσταση στον κόσμο του φλαμένκο, αλλά πριν κλείσει τα 30 εξαφανίστηκε για πάντα από τη σκηνή. Πενήντα χρόνια αργότερα, μια νεαρή γυναίκα βρίσκει κάποια παλιά αρχεία, γοητεύεται από αυτήν και βυθίζεται σε μια έρευνα που την οδηγεί σε αποκαλύψεις.

22:30 Μουσική Εκδήλωση Οταν η Πραγματικότητα Παραπατάει (60’)

Καμπαρέ σε μορφή συναυλίας. Η μουσική και τα σχόλια είναι του Ηρακλή Πασχαλίδη. Τραγουδούν ο Χρήστος Στέργιογλου και η Λυδία Φωτόπουλου. Στο πιάνο ο Ηρακλής Πασχαλίδης.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

11:00 Ανοικτή συζήτηση με θέμα Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΛΕΜΜΑΤΟΣ

Φιλόξενη αυλή της Ανδρούβιστας

Μια ανοιχτή συζήτηση με τον κριτικό κινηματογράφου, Χρήστο Μήτση με τους καλλιτέχνες κινηματογραφιστές και εικαστικούς που συμμετέχουν στο 2ο Kardamili Art Doc Festival, καθώς και με το κοινό με θέμα: Αισθητική του βλέμματος. Πώς και από πού οι δημιουργοί εμπνέονται για τις δημιουργίες τους; Ξεκινώντας, τι ήταν το πρώτο κάλεσμα; Τι καθορίζει την επιλογή τους; Μπορεί η Κριτική να αλλάξει την πορεία της δουλειάς τους; Πώς η αποδοχή ή όχι του κοινού στο δημιουργικό τους έργο μπορεί να κατευθύνει τις επόμενες επιλογές τους; Πώς εξελίσσεται η αισθητική; Είναι ένα προσωπικό ή ένα κοινωνικό ταξίδι;

18:00 Παρουσίαση του Βιβλίου τού σκηνοθέτη, συγγραφέα, ζωγράφου Σπύρου Μαντζαβίνου “Ποδολάτρες” σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο EQUINOX.

Ένα λοξό, λυρικό, ευρηµατικό και παιγνιώδες πεζογρά­φηµα για την εµµονή, τον πόθο, το φετίχ, ένας ύµνος στα γυναικεία πόδια.

19:30 Συναυλία BEATBOX & ΑΕΡΟΦΩΝΑ με τον Νίκο Δημηνάκη

Η παράσταση αποτελείται από δέκα σύντομες συνθέσεις παρουσιάζοντας συνδυαστικά τα αερόφωνα όργανα με την φωνητική τεχνική beatbox. Συγκεκριμένα, το beatbox αποτελεί μία τεχνική ρυθμο-μελωδικής και ηχοχρωματικής πλαισίωσης που ξεκινά από την hip-hop κουλτούρα της Αμερικής. Σήμερα αποτελεί ένα δυναμικά εξελισσόμενο και αυτόνομο πεδίο καλλιτεχνικής έκφρασης, το οποίο σχετίζεται εν δυνάμει με μία πληθώρα διαφορετικών μουσικών ιδιωμάτων. Επιπρόσθετα, λειτουργεί σαν ένα γενικότερο umbrella term συμπεριλαμβάνοντας και ομαδοποιώντας πολλές άλλες φωνητικές τεχνικές, ενώ αποτελεί μία ακόμα ένδειξη της αρχέγονης ανθρώπινης ανάγκης για πειραματισμό με τους ήχους του εκάστοτε περιβάλλοντος αλλά και την σταδιακή τους ένταξη σε πιο έντεχνες δομές.

20:15 Προβολή Ντοκιμαντέρ Ali Nassir Untitled | Αλί Νασίρ, Χωρίς Τϊτλο (40’)

των Siavash Aidani, Haleh Ghorbani

Η ταινία αφορά τον Αλί Νασίρ (Γεν. 1951, Τεχεράνη). Είναι ένας Ιρανο-Γερμανός ζωγράφος που ζει και εργάζεται στο Βερολίνο. Έλαβε την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του στην Τεχεράνη και στη συνέχεια μετανάστευσε στη Δύση.

21:00 Προβολή Ντοκιμαντέρ Ο Οργανοποιός (76’)

του Γιάννη Κωσταβάρα (παρουσία σκηνοθέτη)

Ένας Έλληνας οργανοποιός από ένα μικρό χωριό στις Σέρρες που φτιάχνει τις καλύτερες κιθάρες φλαμένκο στον κόσμο, έχει σαν όνειρο του να δημιουργήσει το πρώτο διεθνές μουσικό φεστιβάλ φλαμένκο στον τόπο του. Οι καλλιτέχνες φίλοι του τον βοηθούν να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα.

22:30 Παράσταση Φλαμένγκο (30’)

Θέτις Μισίου (χορός), Κοσμάς Δαμιανίδης (κιθάρα), Βαγγέλης Χατζηγιάννης (τραγούδι)

Φλαμένκο: το ισπανικό μουσικοχορευτικό είδος στην απλή αλλά ουσιώδη μορφή του. Τα τρία βασικά στοιχεία που αποτελούν την καρδιά αυτής της τέχνης, το cante (τραγούδι), το toque (κιθάρα) και το baile (χορός), συναντιούνται σε μια μοναδική παράσταση στο πλαίσιο του 2ου Kardamili Art Doc Festival.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/09

10:00 Ανοικτά Εργαστήρια Ζωγραφικής για το ευρύ κοινό από τον Σπύρο Ματζαβίνο και τον Χρήστο Κεχαγιόγλου

19:00 Μουσική Παράσταση Kalamata Music Ensemble

Το Kalamata Music Ensemble παρουσιάζει μια συναρπαστική βραδιά με θέμα τη μουσική του κινηματογράφου.Η συναυλία αναδεικνύει την απαράμιλλη τέχνη των μουσικοσυνθετών που σημάδεψαν την ιστορία του σινεμά, όπως οι Alan Menken και Howard Ashman (Beauty and the Beast), Ennio Morricone (The Good, the Bad and the Ugly, Cinema Paradiso), Nicola Piovani (La Vita è Bella), Hans Zimmer (Inception, Gladiator, Maestro) κ.α.

Βιολί: Μιχάλης Κουντούρης, Βιολοντσέλο: Διονύσης Κοτταρίδης, Πιάνο: Γιάννης Σιψάκος

20:00 Προβολή Ντοκιμαντέρ Νίκος Δραγούμης, Ένας Ζωγράφος στη Σκιά της Ιστορίας

Σενάριο – σκηνοθεσία: Κλεώνη Φλέσσα (παρουσία σκηνοθέτιδος)

Ο Νίκος Δραγούμης, γιος της Ελίζας Κοντογιαννάκη και του Στέφανου Δραγούμη, πρωθυπουργού της Ελλάδας το 1910, και αδελφός του συγγραφέα και πολιτικού Ίωνα Δραγούμη. Εγκατέλειψε την Νομική για να σπουδάσει ζωγραφική. Η αγάπη του για τη φύση και η ελευθερία που βρήκε μακριά από τους καταπιεστικούς δεσμούς της οικογένειάς του τον οδήγησαν να κυνηγήσει το ηδονιστικό του όνειρο στην Προβηγκία, στη νότια Γαλλία. Ένας αντικομφορμιστής, ένας φανατικός περιπατητής, πρόδρομος του γυμνισμού, λάτρης του ήλιου. Ήταν ένας αληθινός καλλιτέχνης, τόσο γνήσιος όσο ο Βαν Γκογκ και ο Γκωγκέν, που υπηρέτησε την τέχνη του χωρίς να θέλει να την εκμεταλλευτεί.



20:30 Προβολή Ντοκιμαντέρ Elements of a Journey: Antoni Tàpies | Στοιχεία Ενός Ταξιδιού: Αντόνι Τάπις (60’)

του James Scott

Ενα πειραματικό ντοκιμαντέρ που εστιάζει στην κληρονομιά του Αντόνι Τάπις, του Καταλανού ζωγράφου και γλύπτη του 20ού αιώνα. Η ταινία, που ακολουθεί τον καλλιτέχνη κατά την ενηλικίωσή του στη δικτατορία του Φράνκο, είναι έντονα επίκαιρη λόγω των διχαστικών πολιτικών τού σήμερα. Στόχος της ταινίας είναι να εμπλέξει τους θεατές τόσο μέσα από την ιστορία του Τάπις όσο και μέσα από την τέχνη του. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν το 1974, αλλά διακόπηκαν λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Τώρα, σχεδόν 50 χρόνια αργότερα, η ταινία ολοκληρώθηκε επιτέλους για να συμπεριληφθεί στους εορτασμούς των 100 χρόνων από τη γέννηση του Tàpies το 2023.

22:00 Τελετή λήξης Multimedia παράσταση με τίτλο Drowned Paradise by Diego Barronal

Ζωντανή μουσική και οπτικά εφέ, εξερευνούν τον αντίκτυπο της καταναλωτικής ψηφιακής εποχής στην ανθρωπότητα και τη φύση. Η παράσταση ενθαρρύνει τον προβληματισμό σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κλιματική αλλαγή. Κρίσιμα θέματα που αξίζουν την προσοχή μας και θα πρέπει να δημιουργήσουν συζητήσεις που βασίζονται στην ευαισθητοποίηση και την ενσυναίσθηση.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

24-28/9

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Καρδαμύλης

Συνεχίζεται η ομαδική εικαστική έκθεση στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο Καρδαμύλης με την παρουσία των δημιουργών και ξεναγήσεις της έκθεσης.

Ωράρια Λειτουργίας: 11:00 – 13:30 και 18:00 – 20:00

24-28/9

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Robert Rombout: On The Road

Ισόγειο ελαιοτριβείου στο Οχυρό Συγκρότημα Τρουπάκηδων – Μούρτζινων στην Παλαιά Καρδαμύλη

Ο κινηματογραφιστής, ταξιδευτής και καθηγητής Rob Rombout έχει ξεκινήσει ένα καλλιτεχνικό ταξίδι που υπερβαίνει τα γεωγραφικά και χρονικά όρια. Η φωτογραφική του συλλογή «On the Road» αντικατοπτρίζει αυτή τη συνεχή κίνηση, αδέσμευτη από τον χρόνο και τον τόπο.

Ωράριο λειτουργίας: 08:00 – 20:00

24-28/9

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑΣ με Θέμα «Σκιτσοπόλεις»

Βιβλιοπωλείο Equinox

Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων Γελοιογράφων. Επιμέλεια: Γιάννης Αντωνόπουλος

28/9

18:00 Συναυλία BEATBOX & ΑΕΡΟΦΩΝΑ με τον Νίκο Δημηνάκη

Πολιτιστικό Κέντρο Στούπας

Συνδιοργανώνεται από το Πολιτιστικό Σωματείο για την Τέχνη και τη Φύση nARTura, στο πλαίσιο του αγώνα δρόμου “Race for the cure” που διοργανώνει πανελλαδικά το Σωματείο “Άλμα Ζωής” (Σωματείο για τις γυναίκες με καρκίνο μαστού).

Εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές

Σεμινάρια Εικαστικών & γλυπτικής 23-26/9

Σεμινάρια εικαστικών και γλυπτικής, τα οποία θα επιμεληθούν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες , και που θα αποσκοπούν στην καλλιτεχνική παιδεία των μαθητών/τριών του Γυμνασίου και του Λυκείου στην Καρδαμύλη.

Πιο συγκεκριμένα α) σεμινάριο Χαρακτικής με τον Μίλτο Πεταλά όπου οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν να δημιουργήσουν ένα ασπρόμαυρο έργο ο καθένας που θα υλοποιηθεί μέσο της χαρακτικής τέχνης και συγκεκριμένα με την τεχνική της υψιτυπίας σε λινόλεουμ, β) σεμινάριο γλυπτικής από τον Λεωνίδα Μιχαλάκο όπου Θα παρουσιαστούν σε διαφάνειες τα σκίτσα του τόμου <<ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ>> του Ακαδημαϊκού και για πολλά χρόνια υπεύθυνου αναστηλωτή του Μνημείου κυρίου Μανώλη Κορρέ και γ)σεμινάριο ζωγραφικής από τον Χρήστο Κεχαγιόγλου – Ένα σύντομο, δημιουργικό ταξίδι στον μαγικό κόσμο των χρωμάτων!

Παράλληλα θα προβληθούν εκπαιδευτικά ντοκιμαντέρ σε μαθητές, και θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια animation, εικαστικών και περιβαλλοντολογικής αφύπνισης για τους μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στα σχολεία του δήμου της Δυτικής Μάνης.

2o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

Διοργάνωση:

Δήμος Δυτικής Μάνης, Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας

Με την οικονομική υποστήριξη: Υπουργείο Πολιτισμού

ΧΟΡΗΓΟΙ

Εμπορικός Σύλλογος Καρδαμύλης

NEMA Beer

Mani BREWERY

Σύλλογος Γυναικών «Οι Πραστιώτισσες»