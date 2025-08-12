Στο πορτοκαλί και σήμερα η Πελοπόννησος – Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς για δέκα Περιφέρειες

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παραμένει και σήμερα σε επίπεδο «πορτοκαλί» συναγερμού, με υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μαζί με ακόμη εννέα περιφέρειες της χώρας, συγκαταλέγεται στις περιοχές όπου οι σημερινές πυρομετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την πρόκληση και εξάπλωση πυρκαγιών. Για τον λόγο αυτό, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και η Πυροσβεστική Υπηρεσία βρίσκονται σε γενική ετοιμότητα.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Τρίτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων) Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Αρτας) Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου) Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Εβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Ορους) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Χίου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.