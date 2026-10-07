Σημαντικές δεσμεύσεις Μενδώνη για τα Μνημεία και τα Μουσεία της Μεσσηνίας

Σημαντικά ζητήματα για την ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσσηνίας τέθηκαν στη συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η Αρχαία Μεσσήνη, η Αρχαία Θουρία, τα μουσεία της περιοχής, το Κάστρο της Μεθώνης και η Ιερά Μονή Βουλκάνου, με την Υπουργό να δίνει συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις για χρηματοδοτήσεις, αναστηλώσεις και νέα έργα.

Όπως αναφέρει ο Υπουργός: “Σε συνάντηση που είχαμε χθες στο Υπουργείο Πολιτισμού με την Υπουργό, κα. Λίνα Μενδώνη, συζητήσαμε για μια σειρά θεμάτων, που αφορούν τα Πολιτιστικά Μνημεία του Νομού Μεσσηνίας.

Ειδικότερα, εξετάσαμε την συνέχιση των ανασκαφών στην Αρχαία Μεσσήνη και την Αρχαία Θουρία, τα Μουσεία της Αρχαίας Μεσσήνης και της Χώρας, το Κάστρο της Μεθώνης, το Καθολικό της Ιεράς Μονής Βουλκάνου, αλλά και τις προσλήψεις φυλακτικού προσωπικού στον Χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης.

Η κα. Μενδώνη διαβεβαίωσε για χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης του Μουσείου της Χώρας, καθώς και για την άμεση προκήρυξη του διαγωνισμού της Μελέτης, σχετικά με την κατασκευή του Νέου Μουσείου στην Αρχαία Μεσσήνη, μετά την έκδοση της Δικαστικής Απόφασης για τις απαλλοτριώσεις.

Επίσης, αναφέρθηκε στην συνέχιση των αναστηλώσεων και ανασκαφών στην Αρχαία Μεσσήνη και την Αρχαία Θουρία, στις διαδικασίες για την προστασία του Κάστρου της Μεθώνης και την αποκατάσταση των ζημιών στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Βουλκάνου.

Ευχαρίστησα την Υπουργό Πολιτισμού, κα. Μενδώνη και εξήρα το τεράστιο έργο που έχει προσφέρει στον Πολιτισμό, την Ιστορία μας, την Χώρα και ιδιαιτέρως την Μεσσηνία, καθώς πάντα με βαθιά γνώση των θεμάτων σπεύδει, προγραμματίζει, χρηματοδοτεί, αποκαθιστά, αναστηλώνει, διαφυλάσσει την Πολιτιστική μας Κληρονομιά και την παραδίδει στις επόμενες γενιές των Ελλήνων και όλης της Ανθρωπότητας.”