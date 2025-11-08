Στο στόχαστρο ξένοι ιδιοκτήτες με μαύρα ενοίκια

Αδήλωτα εισοδήματα από μισθώσεις σε τουριστικές περιοχές και αστικά κέντρα έχουν φέρει στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ εκατοντάδες ξένους ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα. Πρόκειται για πολίτες χωρών της Ε.Ε. και των Βαλκανίων οι οποίοι εκμεταλλεύονται κατοικίες και εξοχικά σε Κρήτη, Κυκλάδες, Χαλκιδική, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αποκομίζοντας έσοδα από βραχυχρόνιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις χωρίς να δηλώνουν ούτε ευρώ στην Εφορία.

Το φαινόμενο έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που η ΑΑΔΕ έχει ενεργοποιήσει ένα ευρύ δίκτυο ηλεκτρονικών διασταυρώσεων αξιοποιώντας στοιχεία από πλατφόρμες όπως Airbnb και Booking, αλλά και το διεθνές σύστημα Common Reporting Standard (CRS) του ΟΟΣΑ για την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών.

Στην πράξη, γίνεται για πρώτη φορά προσπάθεια να σπάσει ένα παράλληλο κύκλωμα αδήλωτης εκμετάλλευσης ακινήτων, το οποίο λειτουργεί εκτός ελέγχου τα τελευταία χρόνια. Οι ξένοι επενδυτές, κυρίως Γερμανοί, Πολωνοί, Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Βέλγοι και Ολλανδοί, έχουν αγοράσει σπίτια σε τουριστικές ζώνες μέσω offshore ή μεσολαβητών, καταχωρώντας τα συχνά στο όνομα Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγουν να δηλωθούν οι ίδιοι ως ιδιοκτήτες και να υποβάλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα. Παράλληλα, δεν δηλώνουν τα έσοδα που προκύπτουν από ενοικιάσεις σε τουρίστες ή μόνιμους ενοικιαστές, παρότι τα ποσά σε δημοφιλείς προορισμούς ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ τον χρόνο.

Το πρόβλημα

Η ΑΑΔΕ έχει διαπιστώσει δεκάδες τέτοιες περιπτώσεις και έχει ξεκινήσει στοχευμένους ελέγχους με βάση τις πληροφορίες που αντλεί από τις πλατφόρμες μίσθωσης και το σύστημα CRS. Το τελευταίο λειτουργεί ως ένα διεθνές ραντάρ φορολογικών στοιχείων: κάθε χώρα αποστέλλει και λαμβάνει δεδομένα για τραπεζικούς λογαριασμούς, μερίσματα και εισοδήματα που δηλώνονται ή κατατίθενται στο εξωτερικό. Ετσι, η Ελλάδα μπορεί πλέον να εντοπίσει αλλοδαπούς που εισπράττουν ενοίκια από ελληνικά ακίνητα χωρίς να τα δηλώνουν, αλλά και Ελληνες που διατηρούν αδήλωτα εισοδήματα σε άλλες χώρες.

