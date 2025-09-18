Τελευταία Νέα
Στοίχημα της εποχής η μετάβαση στα έξυπνα συστήματα γεωργίας | Ημερίδα στη Μεσσηνία (video)

Στην εποχή της ψηφιακής καινοτομίας και με φόντο τη νέα ΚΑΠ η γεωργία δεν μένει πίσω. Στη Μεσσηνία, παραγωγοί και ειδικοί ενώνουν δυνάμεις για να φέρουν την τεχνολογία στα ελαιόδεντρα, με στόχο μεγαλύτερη παραγωγικότητα, βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα. Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσσηνίας, στη Θουρία, είχε στο επίκεντρό της την υιοθέτηση λύσεων ψηφιακής γεωργίας για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, βιωσιμότητας, και ανθεκτικότητας του κλάδου.

