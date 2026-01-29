Στον διαγωνισμό ‘’Generation Next’’ το 1ο γυμνάσιο Μεσσήνης (video)

Στο στούντιο της εκπομπής «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη, βρέθηκε καλεσμένος ο διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Μεσσήνης, κ. Αλέξανδρος Καραβλίδης. Σε μια συζήτηση γεμάτη έμπνευση, ο κ. Καραβλίδης παρουσίασε την εντυπωσιακή συμμετοχή των μαθητών του στον διαγωνισμό Generation Next. Μας ανέλυσε τις πρωτοποριακές ιδέες των ομάδων «Αήττητοι» και «Robot Mechanics», οι οποίες δημιούργησαν μια εφαρμογή ψηφιακής ξενάγησης στην Αρχαία Μεσσήνη και μια κατασκευή παραγωγής ενέργειας από τον ανθρώπινο βηματισμό. Μέσα από την παρουσία του, αναδείχθηκε η σπουδαιότητα της τεχνολογικής εκπαίδευσης και η δύναμη της δημιουργικότητας που γεννιέται στις σχολικές αίθουσες της Μεσσήνης.