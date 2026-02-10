Στον Δήμαρχο Καλαμάτας ο Πρόεδρος και μέλη της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας

Θέματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα (καθημερινότητα, υποδομές κ.ά.), απασχόλησαν συνάντηση του Δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου με τον Πρόεδρο της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας Φώτη Γαϊτάνη, τον οποίο συνόδευαν ο Γραμματέας Παναγιώτης Πετρόπουλος, το μέλος του Δ.Σ. της Α’ ΕΛΜΕ Μάρθα Σμέρλα.

Κατά τη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026, συζητήθηκαν τα ζητήματα που έχουν καταγραφεί σε σχολεία της περιοχής, ενώ υπήρξε ενημέρωση για τον προγραμματισμό παρεμβάσεων – εργασιών συντηρήσεων, για το σχεδιασμό για έργα που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα, καθώς επίσης και για τις διεκδικήσεις του Δήμου για την αναβάθμιση και ενίσχυση των σχολικών εγκαταστάσεων.

Στη συνάντηση μετείχαν, επίσης, οι Αντιδήμαρχοι Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος και Ηλίας Κουτίβας, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.