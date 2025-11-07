Στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας ο νέος Διοικητής του Νοσοκομείου Καλαμάτας

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, πραγματοποίησε σήμερα Παρασκευή 7-11-2025, ο νέος Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας Νικόλαος Πεφάνης, συνοδευόμενος από την διοικητική Διευθύντρια του Νοσοκομείου Γεωργία Λιακέα.

Ο Διοικητής ζήτησε την ευχή του Μητροπολίτη για τα νέα του καθήκοντα και τον ενημέρωσε για το έργο που παρέχεται αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, το μεγαλύτερο Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Νομού.

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον κύριο Πεφάνη για την επίσκεψη, του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στα καθήκοντά του και εξέφρασε την βούλησή του για συνέχιση της πολυχρόνιας και καρποφόρου συνεργασίας μεταξύ τοπικής Εκκλησίας και Νοσοκομείου.