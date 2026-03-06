Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
6
Μάρτιος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Σε πνεύμα συνεργασίας η συνάντηση του δημάρχου Μεσσήνης με τη νέα διοίκηση του Σωματείου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Μεσσηνίας

Share

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο πραγματοποίησαν σήμερα τα μέλη της νεοεκλεγμένης διοίκησης του Σωματείου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Μεσσηνίας.

Κατά την διάρκεια της συνάντησής τους με τον κ. Αθανασόπουλο, τα μέλη της διοίκησης είχαν την ευκαιρία να θέσουν στον Δήμαρχο ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των εργαζομένων στους ΟΤΑ, καθώς και πάγια αιτήματα που διεκδικεί το Σωματείο. Παράλληλα έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες των Δήμων, αλλά και την ανάγκη για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δήμων.

Ο Δήμαρχος από την πλευρά του, τους ευχήθηκε καλή και δημιουργική θητεία, υπογραμμίζοντας την σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και των εργαζομένων. Τόνισε ότι στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ, μέσα από την στελέχωση και ενίσχυση των υπηρεσιών με επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό. Εξέφρασε μάλιστα την πεποίθηση ότι αποτελεί κοινό στόχο η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο μετά την συγκρότησή του σε Σώμα είναι το εξής:

Πρόεδρος:Τζαμουράνης Βασίλης

Αντιπρόεδρος: Κουτίβας Βασίλης

Ταμίας: Ευγενία Ντρε

Γραμματέας: Βασιλοπούλου Αναστασία

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Σκαλτσά Βασιλική

Μέλη: Κατσικάρης Δημήτρης, Γκίζα Χριστίνα, Δημητρούλιας Δημήτρης-Παύλος, Φατούρος Δημήτρης, Λογιώτης Κωνσταντίνος, Κοφτερού Ελένη.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode