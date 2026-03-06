Σε πνεύμα συνεργασίας η συνάντηση του δημάρχου Μεσσήνης με τη νέα διοίκηση του Σωματείου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Μεσσηνίας

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο πραγματοποίησαν σήμερα τα μέλη της νεοεκλεγμένης διοίκησης του Σωματείου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Μεσσηνίας.

Κατά την διάρκεια της συνάντησής τους με τον κ. Αθανασόπουλο, τα μέλη της διοίκησης είχαν την ευκαιρία να θέσουν στον Δήμαρχο ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των εργαζομένων στους ΟΤΑ, καθώς και πάγια αιτήματα που διεκδικεί το Σωματείο. Παράλληλα έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες των Δήμων, αλλά και την ανάγκη για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δήμων.

Ο Δήμαρχος από την πλευρά του, τους ευχήθηκε καλή και δημιουργική θητεία, υπογραμμίζοντας την σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και των εργαζομένων. Τόνισε ότι στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ, μέσα από την στελέχωση και ενίσχυση των υπηρεσιών με επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό. Εξέφρασε μάλιστα την πεποίθηση ότι αποτελεί κοινό στόχο η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο μετά την συγκρότησή του σε Σώμα είναι το εξής:

Πρόεδρος:Τζαμουράνης Βασίλης

Αντιπρόεδρος: Κουτίβας Βασίλης

Ταμίας: Ευγενία Ντρε

Γραμματέας: Βασιλοπούλου Αναστασία

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Σκαλτσά Βασιλική

Μέλη: Κατσικάρης Δημήτρης, Γκίζα Χριστίνα, Δημητρούλιας Δημήτρης-Παύλος, Φατούρος Δημήτρης, Λογιώτης Κωνσταντίνος, Κοφτερού Ελένη.