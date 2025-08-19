Στον Όλυμπο η 2η αποστολή του ΕΟΣ Τρίπολης στον Όλυμπο για το 2025 (pic’s)

Δελτίο Τύπου

Το τριήμερο 10-12 Αυγούστου ολοκληρώθηκε και η δεύτερη φετινή αποστολή του Ε.Ο.Σ. Τρίπολης στον Όλυμπο. Ο καιρός αυτή τη φορά ήταν ο καλύτερος δυνατός και τα μέλη της ομάδας αποκόμισαν μια αξέχαστη εμπειρία. Οι εικόνες ήταν απίστευτης ομορφιάς από τα δάση, τις πλαγιές, τα οροπέδια και τις κορφές του βουνού των Θεών και θα μείνουν για πάντα στη μνήμη, ιδιαίτερα όσων επισκέφτηκαν για πρώτη φορά το βουνό. Ξεχωριστές οι εικόνες επίσης από τα αγριόγιδα που ζουν ελεύθερα στο βουνό και τις χιονούρες που υπάρχουν ακόμα και αυτή την εποχή στον Όλυμπο.

Η αφετηρία μας ήταν από τη θέση Πριόνια την πρώτη μέρα (μονοπάτι Γομαρόσταλου-σπηλιά Ιθακήσιου) και η πρώτη διανυκτέρευση έγινε στο καταφύγιο της Πετρόστρουγγας. Τη δεύτερη μέρα ανεβήκαμε στο οροπέδιο των Μουσών από το ιδιαίτερης ομορφιάς μονοπάτι (Σκούρτα-Λαιμός-Πέρασμα Γιόσου) και κατόπιν έγιναν αναβάσεις στον Μύτικα 2.918μ, στον Προφήτη Ηλία 2.803μ, και οι τρεις ακούραστοι και στο Στεφάνι ή Θρόνος του Δία 2.909μ (Τάκης Β., Γιάννης Ντ., Γιώργος Μ.). Η δεύτερη διανυκτέρευση έγινε στο καταφύγιο «Γιόσος Αποστολίδης», το ψηλότερο κατοικήσιμο κτίσμα της χώρας σε υψόμετρο 2.697μ., ένα μέρος όπου θα συναντήσεις ορειβάτες και αναρριχητές από όλα τα μέρη του κόσμου. Η γνωριμία και οι συζητήσεις μαζί τους, όπως και με τους πολύπειρους φύλακες των καταφυγίων μένουν αξέχαστες και αυτές. Η επιστροφή μας την τρίτη ημέρα έγινε από το απαιτητικό μονοπάτι ”κοφτό” που οδηγεί στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» και από εκεί στα Πριόνια. Η σύνεση και η ομαδικότητα, με τη βοήθεια των πιο έμπειρων οδήγησαν την ομάδα με ασφάλεια στην κατάκτηση των κορυφών.

Η ομάδα αποτελείτο από 18 άτομα: Γιάννης Βασιλείου – Αρχηγός αποστολής (οργανωτικά), Τάκης Βασιλείου – Αρχηγός αποστολής (ορειβατικά), Αργύρης Κανελλόπουλος (Πρόεδρος Ε.Ο.Σ), Γιώργος Βασιλείου, Γιάννης Ντανούσης, Δήμητρα Δεληγιάννη, Φώτης Γκέσουρας, Θανάσης Καρναβέζος, Γιώργος Καρναβέζος, Ευριπίδης Καρναβέζος (ο Βενιαμίν της παρέας), Γιώργος Σταμογιάννος, Κατερίνα Τέλο, Γιάννης Βάγιας, Σωτήρης Καραπάνος, Βασίλης Ανδριανάκης, Θοδωρής Μελούδης, Φαίη Τσιάλτα, Γιώργος Μανιατάς

Μαζί με την πρώτη ομάδα που ανέβηκε πριν λίγες μέρες, συνολικά 26 μέλη του συλλόγου μας ανέβηκαν στον Όλυμπο φέτος το καλοκαίρι.

Τελικά αν υπήρχαν οι 12 θεοί πάντως, σίγουρα εκεί πάνω θα διάλεγαν να κατοικούν…

Καλή αντάμωση στις κορυφές του κόσμου!