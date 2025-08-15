Στους δημοφιλείς προορισμούς του Δεκαπενταύγουστου η Μεσσηνία – Παρεμβάσεις για το στεγαστικό στο «καλάθι» της ΔΕΘ (video)

Στους δημοφιλείς προορισμούς του Δεκαπενταύγουστου είναι και φέτος η Μεσσηνία με τις πληρότητες να αγγίζουν το 100% τόσο στα ξενοδοχεία όσο και στα καταλύματα Airbnb. Η Καλαμάτα είναι μια από τις πόλεις της περιφέρειας και δη της Πελοποννήσου που κέντρισε το τουριστικό ενδιαφέρον με πολλούς επισκέπτες να την επιλέγουν λόγω του καλού οδικού δικτύου και των ελκυστικών τουριστικών πακέτων.

Τα στοιχεία παρουσίασε ο Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού δικτύου E-Real Estates, μιλώντας στην τηλεόραση Best.

Παράλληλα σχολίασε το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα αλλά και όσα προσμένονται να εξαγγελθούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ενώ μεταξύ άλλων στάθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές να βρουν στέγη.

https://www.youtube.com/watch?v=uMFPc6inVTM&feature=youtu.be