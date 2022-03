Στους κορυφαίους Έλληνες εφοπλιστές ο Κωστής Κωνσταντακόπουλος

Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος διατηρεί την παγκόσμια αριθμητική του υπεροχή, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια παρουσιάζει σημαντική αύξηση της μεταφορικής του δυναμικότητας κατά 28% και σχεδόν διπλασιασμό του μέσου μεγέθους των πλοίων, κυρίως λόγω της έντονης δραστηριοποίησής των Ελλήνων εφοπλιστών σε αγορές πλοίων υψηλής χωρητικότητας.

Η διατήρηση της παγκόσμιας ηγεμονίας της ελληνικής ναυτιλίας συνδέεται αναπόφευκτα με την ικανότητα προσαρμογής στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις ως αποτέλεσμα των σύγχρονων τάσεων, σύμφωνα με έρευνα της KPMG στην Ελλάδα “The Future of Shipping –trends, challenges and the pathway to green shipping”.

Η KPMG επικαλούμενη στοιχεία του ναυλομεσιτικού Οίκου Clarskons μέχρι τις 31/1/2022, κατάρτισε κατάλογο με βάση τη χωρητικότητα του στόλου κάθε Έλληνα πλοιοκτήτη. Η χωρητικότητα σε DW είναι εκείνη που μετράει διεθνώς και δείχνει την πραγματική δύναμη κάθε ναυτιλιακής εταιρείας.

Μάλιστα πέρα από την 11η θέση της Costamare η εταιρεία κατέχει την 1η θέση στα container vessels.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Όμιλος Αγγελικούση – Μαρία Αγγελικούση με 26.697.213 τόνους

2. Navios Maritime Holdings Inc – Αγγελική Φράγκου με 16.085.186

3. Dynacom Group – Γιώργος Προκοπίου με 15.072.844

4.Star Bulk Carriers Corp – Πέτρος Παππάς με 14.279.542

5. Cardiff Group – Γιώργος Οικονόμου με 13.354.459

6. Alpha Group – Άννα Αγγελικούση με 10.423.018

7. Thenamaris – Νικόλας Μαρτίνος με 10.272.947

8. Marmaras Navigation – Διαμαντής Διαμαντίδης με 9.469.782

9. Τsakos Group – καπετάν Παναγιώτης και Νίκος Τσάκος με 9.274.232

10. Minerva Marine – Ανδρέας Μαρτίνος με 8.677.854

11. Costamare – Κωστής Κωνσταντακόπουλος με 8.298.698

12. CAPITAL Group – Ευάγγελος Μαρινάκης με 6.744.122

13.Eastern Mediterranean Maritime ltd – Αθανάσιος Μαρτίνος με 6.067.681

14. Golden Union – Θεόδωρος Βενιάμης με 5.931.313

15. Laskaridis Shipping – Οικογένεια Λασκαρίδη με 5.740.744

Ανά κατηγορία τώρα διακρίνονται οι:

Α. Υγρά φορτία -Wet Cargo

Οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες ελέγχουν το 26,7% του ελληνόκτητου στόλου δεξαμενόπλοιων.

1. TEN-Νίκος Τσάκος με 70 δεξαμενόπλοια

2. Dynacom Tankers Mgmt-Γιώργος Προκοπίου με 63 πλοία

3. Minerva Marine-Ανδρέας Μαρτίνος με 59

4.Thenamaris-Νικόλας Μαρτίνος με 57

5.Navios Maritime Holdings Inc- Αγγελική Φράγκου με 54

Β. Ξηρό Φορτίο-Dry Cargo

Οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες ελέγχουν το 11,7% του ελληνόκτητου στόλου φορτηγών πλοίων

1. Star Bulk Carriers Corp-Πέτρος Παππάς με 129

2. Navios Maritime Holdings Inc- Αγγελική Φράγκου με 68

3. Laksaridis Shipping-Οικογένεια Λασκαρίδη με 55

4. Όμιλος Αγγελικούση- Μαρία Αγγελικούση με 51

5.Golden Union-Θεόδωρος Βενιάμης με 46

C. Container vessels

1. Costamare-Κωστής Κωνσταντακόπουλος με 79

2. Danaos Shipping-Δρ Ιωάννης Κούστας με 69

3. Lomar Shipping-Γιώργος Λογοθέτης με 50

4. Contships Management – Νίκος Πατέρας με 40

5. Navios Maritime Holdings Inc- Αγγελική Φράγκου με 37

D. LNGs-LPGs

1. Stealth Maritime-Χάρης Βαφειάς με 44

2. Όμιλος Αγγελικούση- Μαρία Αγγελικούση με 42

3. GasLog-Πήτερ Λιβανός με 35

4. Dorian LPG με 18- John C. Hatzipateras

5. Naftomar Shipping & Trading με 17

πηγή: www.newmoney.gr