Τελευταία Νέα
97.3best
Σάββατο
27
Σεπτέμβριος
TOP
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: 3αρα με ανατροπή για τον Πανιώνιο κόντρα στον Παναργειακό

Share

Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα πανηγύρισε ο Πανιώνιος, ο οποίος νίκησε στη Νέα Σμύρνη τον Παναργειακό 3-1 για την 3η αγωνιστική του Β’ ομίλου της Super League 2 και ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Παρότι έμειναν πίσω στο σκορ, οι «κυανέρυθροι» έφτασαν έφτιαξαν αρκετές φάσεις και έφτασαν στην ανατροπή, με τους φιλοξενούμενους -που γνώρισαν την πρώτη τους ήττα- να έχουν πολλά παράπονα από τη διαιτησία.

Ο Παναργειακός πέτυχε τον απόλυτο αιφνιδιασμό στη Νέα Σμύρνη καθώς μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης ο Αμποαμπακάρ με μονοκόμματο σουτ έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Παναγιώτου άνοιξε το σκορ.
Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.sport-fm.gr πατώντας ΕΔΩ
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ