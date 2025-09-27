Super League 2: 3αρα με ανατροπή για τον Πανιώνιο κόντρα στον Παναργειακό

Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα πανηγύρισε ο Πανιώνιος, ο οποίος νίκησε στη Νέα Σμύρνη τον Παναργειακό 3-1 για την 3η αγωνιστική του Β’ ομίλου της Super League 2 και ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Παρότι έμειναν πίσω στο σκορ, οι «κυανέρυθροι» έφτασαν έφτιαξαν αρκετές φάσεις και έφτασαν στην ανατροπή, με τους φιλοξενούμενους -που γνώρισαν την πρώτη τους ήττα- να έχουν πολλά παράπονα από τη διαιτησία.

Ο Παναργειακός πέτυχε τον απόλυτο αιφνιδιασμό στη Νέα Σμύρνη καθώς μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης ο Αμποαμπακάρ με μονοκόμματο σουτ έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Παναγιώτου άνοιξε το σκορ.