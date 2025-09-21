Super League II: LIVE σήμερα στις 2 μ.μ. σε ACTION24 και BEST το ντέρμπι Πανιωνίου – Athens Kallithea

Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε από την 2η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Super League 2 μετά τη συμφωνία της διοργανώτριας αρχής με το κανάλι Action 24. Στις μεταδόσεις του Σαββατοκύριακου έντονο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η αναμέτρηση δυο εκ των ισχυρών του Β΄ ομίλου της κατηγορίας, όπου συμμετέχει και η Καλαμάτα.

Ο λόγος για το ντέρμπι ανάμεσα σε Πανιώνιο και Athens Kallithea, το οποίο θα μεταδοθεί σήμερα Κυριακή (21/9) LIVE από το Action 24 και το τηλεοπτικό κανάλι του BEST.

Επειδή το ματς έχει τηλεοπτική κάλυψη η ώρα έναρξης ορίστηκε για τις 2 μεσημέρι και όχι στις 5 μ.μ. όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί.