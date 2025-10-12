Super League 2: Ανατροπή στην ανατροπή με τρομερό Βαλμπουενά για τον Ολυμπιακό Β’, κέρδισε 2-3 την Καλλιθέα – Πλησίασε την κορυφή ο Πανιώνιος

Μεγάλη νίκη με ανατροπή στην ανατροπή πήρε ο Ολυμπιακός Β’, που επικράτησε 3-2 της Athens Kallithea στο Ελ Πάσο. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με γκολ του Μπιλάλ στο 32’, όμως επτά λεπτά αργότερα ο Βασιλόγιαννης ισοφάρισε με κεφαλιά, ενώ ο Ματίγια έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους με πέναλτι στο 66’.
Νίκη και για τον Πανιώνιο, που λύγισε με 2-0 την Ηλιούπολη εντός έδρας με τέρματα του Μωραΐτη στο 13ο και στο 18ο λεπτό, μειώνοντας έτσι τη διαφορά από την κορυφή της βαθμολογίας του Β’ ομίλου της Super League 2 και την Καλαμάτα στους δύο βαθμούς.
Τέλος, Παναργειακός και Χανιά έμειναν στο 0-0, με τους Κρητικούς να αντέχουν παρότι αγωνίστηκαν με παίκτη λιγότερο από το 24’ λόγω αποβολής του Τζανακάκη.
Β ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο (11/10)
Καλαμάτα-Αιγάλεω 1-1
(38′ Παμλίδης – 81′ Κωστέας)
Μαρκό-Ελλάς Σύρου 1-1
(59′ Σεμπά – 11′ Βερνάρδος)
Κυριακή (12/10)
Athens Kallithea-Ολυμπιακός Β’ 2-3
(39’ Βασιλόγιαννης, 66’ πέν. Ματίγια – 32’ Μπιλάλ, 70’ πέν., 77’ Βαλμπουενά)
Πανιώνιος-Ηλιούπολη 2-0
(13’, 18’ Μωραΐτης)
Παναργειακός-Χανιά 0-0
Επόμενη (6η) αγωνιστική
Χανιά-Μαρκό
Ηλιούπολης-Ελλάς Σύρου
Ολυμπιακός Β-Παναργειακός
Αιγάλεω-Πανιώνιος
Athens Kallithea-Καλαμάτα