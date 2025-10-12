Super League 2: Ανατροπή στην ανατροπή με τρομερό Βαλμπουενά για τον Ολυμπιακό Β’, κέρδισε 2-3 την Καλλιθέα – Πλησίασε την κορυφή ο Πανιώνιος

Μεγάλη νίκη με ανατροπή στην ανατροπή πήρε ο Ολυμπιακός Β’, που επικράτησε 3-2 της Athens Kallithea στο Ελ Πάσο. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με γκολ του Μπιλάλ στο 32’, όμως επτά λεπτά αργότερα ο Βασιλόγιαννης ισοφάρισε με κεφαλιά, ενώ ο Ματίγια έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους με πέναλτι στο 66’.

Κάπου εκεί, ανέλαβε δράση ο τρομερός Βαλμπουενά, που έκανε το 2-2 από τη λευκή βούλα στο 70’ και επτά λεπτά αργότερα διαμόρφωσε το τελικό 3-2 με εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ!

Νίκη και για τον Πανιώνιο, που λύγισε με 2-0 την Ηλιούπολη εντός έδρας με τέρματα του Μωραΐτη στο 13ο και στο 18ο λεπτό, μειώνοντας έτσι τη διαφορά από την κορυφή της βαθμολογίας του Β’ ομίλου της Super League 2 και την Καλαμάτα στους δύο βαθμούς.

Τέλος, Παναργειακός και Χανιά έμειναν στο 0-0, με τους Κρητικούς να αντέχουν παρότι αγωνίστηκαν με παίκτη λιγότερο από το 24’ λόγω αποβολής του Τζανακάκη.

Β ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο (11/10)

Καλαμάτα-Αιγάλεω 1-1

(38′ Παμλίδης – 81′ Κωστέας)

Μαρκό-Ελλάς Σύρου 1-1

(59′ Σεμπά – 11′ Βερνάρδος)

Κυριακή (12/10)

Athens Kallithea-Ολυμπιακός Β’ 2-3

(39’ Βασιλόγιαννης, 66’ πέν. Ματίγια – 32’ Μπιλάλ, 70’ πέν., 77’ Βαλμπουενά)

Πανιώνιος-Ηλιούπολη 2-0

(13’, 18’ Μωραΐτης)

Παναργειακός-Χανιά 0-0

Επόμενη (6η) αγωνιστική

Χανιά-Μαρκό

Ηλιούπολης-Ελλάς Σύρου

Ολυμπιακός Β-Παναργειακός

Αιγάλεω-Πανιώνιος

Athens Kallithea-Καλαμάτα