Super League 2: Έκανε το 3 στα 3 η Καλαμάτα, κέρασε 5αρα την Ηλιούπολη

Τρένο ασταμάτητο η Καλαμάτα συνεχίζει την πορεία της στο πρωτάθλημα της Super League 2 κάνοντας το “3 στα 3”. Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη επικράτησε με 5-0 της Ηλιούπολης και παραμένουν στην κορυφή του Β’ ομίλου.

Φοβερή από την εκκίνηση του ματς η Καλαμάτα άνοιξε το σκορ με τον Μάντζη στο 17′, ενώ στο 35′ ο Μορέιρα έκανε το 2-0 που ήταν και το σκορ για το πρώτο μέρος. Στο δεύτερο ημίχρονο το σύνολο του Αλέκου Βοσνιάδη, δεν κατέβασε ταχύτητες και πέτυχε τρία ακόμη τέρματα. Ο Μάντζης στο 47′ έκανε «ντοπιέτα» για το 3-0, ενώ στο 62′ ο Παμλίδης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έγραψε το 4-0. Το «κερασάκι» στην τούρτα για την Καλαμάτα έβαλε ο Κωτσόπουλος στο 86ο λεπτό.