Super League 2: Έκανε το 3 στα 3 η Καλαμάτα, κέρασε 5αρα την Ηλιούπολη

Φοβερή από την εκκίνηση του ματς η Καλαμάτα άνοιξε το σκορ με τον Μάντζη στο 17′, ενώ στο 35′ ο Μορέιρα έκανε το 2-0 που ήταν και το σκορ για το πρώτο μέρος. Στο δεύτερο ημίχρονο το σύνολο του Αλέκου Βοσνιάδη, δεν κατέβασε ταχύτητες και πέτυχε τρία ακόμη τέρματα. Ο Μάντζης στο 47′ έκανε «ντοπιέτα» για το 3-0, ενώ στο 62′ ο Παμλίδης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έγραψε το 4-0. Το «κερασάκι» στην τούρτα για την Καλαμάτα έβαλε ο Κωτσόπουλος στο 86ο λεπτό.
Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Λυμπεράκης, Καλουτσικίδης, Οικονόμου, Κατάλντι, Μπρούνο Γκάμα (53′ Τσέλιος), Μπονέτο (53′ Μπονέτο), Μορέιρα, Μάντζης (53′ Κωτσόπουλος).
Ηλιούπολη (Κουδούνης): Χριστοδουλής, Καρανίκας, Μαϊδανός, Μπουγαϊδης, Κωστούλας, Νεοφυτίδης, Σουντούρα, Μίγια, Κεραμιδάς, Κρέτση, Μπρους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πανιώνιος-Παναργειακός 3-1
Athens Kallithea-Ελλάς Σύρου 1-0
Ολυμπιακός Β-Χανιά 1-0
Καλαμάτα-Ηλιούπολη 5-0
Αιγάλεω-Μαρκό 0-1
Επόμενη αγωνιστική (4η)
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Μαρκό-Πανιώνιος
Χανιά-Athens Kallithea
Ηλιούπολη-Αιγάλεω
Ολυμπιακός Β-Καλαμάτα
Ελλάς Σύρου-Παναργειακός
