Η κλήρωση της Super League 2: Πρεμιέρα εντός έδρας με Μαρκό για την Καλαμάτα – Το καλεντάρι στους δύο ομίλους

Λίγο καιρό πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Super League 2 και οι συμμετέχουσες ομάδες μπήκαν στην κληρωτίδα, σε εκδήλωση που έγινε στο Holiday Inn Athens Airport Hotel, κι έμαθαν τους αντιπάλους τους για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος , η οποία θα πραγματοποιηθεί 14 Σεπτεμβρίου, ενώ για τον Β’ Όμιλο, η Καλαμάτα υποδέχεται την Μαρκό και το Αιγάλεω την Athens Kallithea, ενώ για τον Α’ Όμιλο ο Ηρακλής θα φιλοξενήσει τον Asteras AKTOR Β!

Υπενθυμίζεται ότι το πρωτάθλημα της Super League 2 θα γίνει σε δυο ομίλους, με τον πρωταθλητή από κάθε όμιλο, να κερδίζει στο τέλος της σεζόν την πολυπόθητη άνοδο στην κορυφαία κατηγορία!

Η 1η αγωνιστική τους δύο ομίλους:





ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1η αγωνιστική: Καλαμάτα-Μαρκό

2η αγωνιστική: Χανιά-Καλαμάτα

3η αγωνιστική: Καλαμάτα-Ηλιούπολη

4η αγωνιστική: Ολυμπιακός Β-Καλαμάτα

5η αγωνιστική: Καλαμάτα-Αιγάλεω

6η αγωνιστική: Athens Kallithea-Καλαμάτα

7η αγωνιστική: Πανιώνιος-Καλαμάτα

8η αγωνιστική: Καλαμάτα-Παναργειακός

9η αγωνιστική: Καλαμάτα-Ελλάς Σύρου

10η αγωνιστική: Μαρκό-Καλαμάτα

11η αγωνιστική: Καλαμάτα-Χανιά

12η αγωνιστική: Ηλιούπολη-Καλαμάτα

13η αγωνιστική: Καλαμάτα-Ολυμπιακός Β

14η αγωνιστική: Αιγάλεω-Καλαμάτα

15η αγωνιστική: Καλαμάτα-Athens Kallithea

16η αγωνιστική: Καλαμάτα-Πανιώνιος

17η αγωνιστική: Παναργειακός-Καλαμάτα

18η αγωνιστική: Ελλάς Σύρου-Καλαμάτα