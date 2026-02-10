Super League 2: LIVE στο BEST ο Κυριακάτικος αγώνας play off ανάμεσα σε Καλαμάτα και Πανιώνιο

Μετά το πέσιμο της αυλαίας της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος της Super League 2, οι ομάδες που πήραν το εισιτήριο για τα play off στους δυο ομίλους ετοιμάζονται για την πιο κρίσιμη ώρα! Για την Καλαμάτα η κούρσα των play off ξεκινά με το ντέρμπι κόντρα στον Πανιώνιο, το αποτέλεσμα του οποίο είναι καθοριστικό.

Ο αγώνας θα προβληθεί LIVE στο Best TV την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 15:00 το μεσημέρι.

Σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα η Καλαμάτα, πρωτοπόρος της κανονικής διάρκειας του Νότου, μπαίνει με 25 βαθμούς κι ένα προβάδισμα τριών πόντων από τον Πανιώνιο, που ξεκινά τη δική του προσπάθεια με 22 βαθμούς. Σε περίπτωση νίκης, τότε η Μαύρη Θύελλα ανοίγει την «ψαλίδα» στους 6 βαθμούς, αποκτώντας τεράστιο πλεονέκτημα για την άνοδο.

Σε αντίθετη περίπτωση, που ο Πανιώνιος πάρει τη νίκη στο ματς που θα γίνει την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στο δημοτικό γήπεδο της Καλαμάτας, τότε οι δύο διεκδικήτριες ομάδες θα συγκατοικήσουν… στην κορυφή, δίνοντας παράταση στην αγωνία!