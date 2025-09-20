Super League 2: Νικηφόρο πέρασμα από τα Χανιά για την Καλαμάτα, κέρδισε 1-2

Τη δεύτερη της νίκη σε ισάριθμους αγώνες πήρε η Καλαμάτα, περνώντας από τα Χανιά με σκορ 2-1, δείχνοντας ότι φέτος θέλει από νωρίς ότι να πάρει προβάδισμα στην κούρσα του πρωταθλήματος της Super League 2.

Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη έδειξε από την αρχή την ανωτερότητα της και προηγήθηκε στο 10ο λεπτό έπειτα από όμορφη ενέργεια του Μορέιρα, ο οποίος άνοιξε λογαριασμό για την φετινή σεζόν. 9 λεπτά μετά, ο Χουλιάν Μπονέτο σημείωσε το 0-2 έπειτα από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και έδωσε προβάδισμα 2 τερμάτων στην ομάδα της Μεσσηνίας, με τον αργεντινό εξτρέμ να βρίσκει δίχτυα για 2η συνεχόμενη αγωνιστική.

Το μόνο που κατάφερε η ομάδα της Κρήτης, ήταν να μειώσει σε 1-2 από την άσπρη βούλα με τον μόνιμο σκόρερ της τον Νίκο Ιωαννίδη.

Πλέον η Μαύρη Θύελλα βρίσκεται στην κορυφή του νοτίου ομίλου με 6 βαθμούς, και πλέον όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην αυριανή αναμέτρηση μεταξύ του Πανιωνίου και της Καλλιθέας!