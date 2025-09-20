Super League 2: Νικηφόρο πέρασμα από τα Χανιά για την Καλαμάτα, κέρδισε 1-2

Τη δεύτερη της νίκη σε ισάριθμους αγώνες πήρε η Καλαμάτα, περνώντας από τα Χανιά με σκορ 2-1, δείχνοντας ότι φέτος θέλει από νωρίς ότι να πάρει προβάδισμα στην κούρσα του πρωταθλήματος της Super League 2.
Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη έδειξε από την αρχή την ανωτερότητα της και προηγήθηκε στο 10ο λεπτό έπειτα από όμορφη ενέργεια του Μορέιρα, ο οποίος άνοιξε λογαριασμό για την φετινή σεζόν. 9 λεπτά μετά, ο Χουλιάν Μπονέτο σημείωσε το 0-2 έπειτα από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και έδωσε προβάδισμα 2 τερμάτων στην ομάδα της Μεσσηνίας, με τον αργεντινό εξτρέμ να βρίσκει δίχτυα για 2η συνεχόμενη αγωνιστική.
Το μόνο που κατάφερε η ομάδα της Κρήτης, ήταν να μειώσει σε 1-2 από την άσπρη βούλα με τον μόνιμο σκόρερ της τον Νίκο Ιωαννίδη.
Πλέον η Μαύρη Θύελλα βρίσκεται στην κορυφή του νοτίου ομίλου με 6 βαθμούς, και πλέον όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην αυριανή αναμέτρηση μεταξύ του Πανιωνίου και της Καλλιθέας!
Χανιά (προπονητής: Μπενασούρ): Στογιάνοβιτς, Σημαντηράκης(46′ Σερβιλάκης), Φουρλάνος, Κουτεντάκης (71′ Τοπαλίδης), Ιωαννίδης, Νίλι (46′ Άοσμαν), Κουτρουμπής (77′ Ντιανεσί), Λάμτσε, Τζανακάκης (71′ Γιοκέ), Ορτιγκόσα, Μεγιάδο Καλαμάτα (προπονητής: Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Λυμπεράκης, Καλουτσικίδης, Οικονόμου(84′ Τσελεπίδης), Κατάλντι, Τσέλιος (74′ Γκάμα), Μπονέτο (63′ Κωτσόπουλος), Μορέιρα (84′ Τσορνομάζ), Μάντζης (63′ Παμλίδης)
Η 2η αγωνιστική
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο (20/9)
Μαρκό-Ηλιούπολη 1-0
Χανιά-Καλαμάτα 1-2
Κυριακή (21/9)
Πανιώνιος-Athens Kallithea (14:00)
Παναργειακός-Αιγάλεω (17:00)
Ελλάς Σύρου-Ολυμπιακός Β (17:00)
Επόμενη αγωνιστική (3η)
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Καλαμάτα – Ηλιούπολη
Ολυμπιακός Β – Χανιά
Αιγάλεω ΑΟ – ΓΣ Μαρκό
Καλλιθέα – Ελλάς Σύρου
Πανιώνιος – Παναργειακός